Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли

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Пока вы не уснули: в РФ предъявили Украине территориальные претензии 

Рамблер 1 час назад

США сымитировали бомбардировку Крыма

Стратегические бомбардировщики США B-52H совершили тренировочные полеты над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Командование ВВС США в Европе.

Грузовик с 39 телами найден в Британии

splashnews
Британские правоохранители обнаружили в прицепе грузового автомобиля тела 38 взрослых людей и одного подростка, сообщает DailyMail. Предполагается, что грузовик прибыл из Болгарии, водитель машины задержан, его допрашивают.

Россия претендует на новые украинские территории

Россия предъявила новые территориальные претензии Украине, сообщило украинское издание ZIK. Так пресса расценила слова заместителя министерства иностранных дел РФ Андрея Руденко.

Малышеву срочно госпитализировали

Ночью она опубликовала несколько сторис изнутри автомобиля скорой помощи и сообщила, что впервые в жизни у нее произошел гипертонический криз — давление поднялось до 200 на 130.

Кремль обвинил США в предательстве

США предали курдов. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он назвал американцев ближайшими союзниками курдов в течение нескольких последних лет и обвинил в том, что бросили их и, по сути, предали — чуть ли не вынудили воевать с турками, оставив на границе в Сирии.

«Ничего не предвещало»: причины бойни чеченцев под Ростовом

Вооруженный конфликт, в результате которого погибли пять человек, произошел после длительной судебной тяжбы, однако никаких предпосылок для стрельбы не было. Об этом заявил ТАСС представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов.

В РФ ведутся на новую уловку мошенников

Клиенты российских банков столкнулись с новым видом мошенничества: злоумышленники похищают у них деньги с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Group-IB Илью Сачкова.

Су-27 встретил бомбардировщик США у российских границ

Российский истребитель встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России в Черном море. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

Новый мегапроект обойдется России в триллионы

В ОАО РЖД заявили, что общая стоимость проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая объединит Петербург с Нижним Новгородом через Москву, составит 2,3 триллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
Комментарии4
В мире , Видео , Дмитрий Песков , Андрей Руденко , Владимир Путин , Илья Сачков , Министерство обороны , МИД , РЖД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Республика Крым , США
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