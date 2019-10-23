СМИ: Россия претендует на новые украинские территории

За основу было взято его рассуждение об инициативе украинцев провести «принудительные» переговоры по вопросу установления точных морских границ между Россией и Украиной. Руденко предположил, что Киев со своей стороны намекает на согласительную процедуру, предусмотренную Конвенцией 1982 года, которая применяется в случае, если между государствами существует нерешённый спор о суверенитете остовых или материковых территорий.