«Ничего не предвещало»: причины бойни в Ростовской области

Как писал «Рамблер», в Орловском районе Ростовской области в результате вооруженного конфликта между фермерами погибли пять человек, двое находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК России.

«Это бытовой конфликт. Это чеченцы, два хозяйствующих субъекта — инвестор и производитель. Были судебные тяжбы, по-моему, несколько лет длились», — рассказал Исраилов.

Он также подчеркнул, что не было предпосылок для вооруженного конфликта.

«Если бы какие-то предпосылки были, безусловно, окружающие, родственники, земляки, диаспора, представительство, повлияли бы на эту ситуацию. Ничего не предвещало», — отметил представитель главы Чечни в Ростовской области.

По данным полиции вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота. Телеканал «360» уточнил, что враждовали семьи Бациевых и Дакишвили. Издание также разместило полицейские ориентировки на членов семьи Дакишвили, которые, как предполагается, скрылись с места преступления на автомобилях. Машины также объявили в розыск