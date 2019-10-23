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«Ничего не предвещало»: причины бойни в Ростовской области 

Рамблер 15 минут назад
Вооруженный конфликт, в результате которого погибли пять человек, произошел после длительной судебной тяжбы, однако никаких предпосылок для стрельбы не было. Об этом заявил ТАСС представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов.
Как писал «Рамблер», в Орловском районе Ростовской области в результате вооруженного конфликта между фермерами погибли пять человек, двое находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК России.
«Это бытовой конфликт. Это чеченцы, два хозяйствующих субъекта — инвестор и производитель. Были судебные тяжбы, по-моему, несколько лет длились», — рассказал Исраилов.
Он также подчеркнул, что не было предпосылок для вооруженного конфликта.
«Если бы какие-то предпосылки были, безусловно, окружающие, родственники, земляки, диаспора, представительство, повлияли бы на эту ситуацию. Ничего не предвещало», — отметил представитель главы Чечни в Ростовской области.
По данным полиции вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота. Телеканал «360» уточнил, что враждовали семьи Бациевых и Дакишвили. Издание также разместило полицейские ориентировки на членов семьи Дакишвили, которые, как предполагается, скрылись с места преступления на автомобилях. Машины также объявили в розыск
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Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область , Чеченская Республика
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