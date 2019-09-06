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Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко 

Рамблер 1 час назад

Путин согласился поехать мыть золото на Колыму

Президенту России Владимиру Путину предложили попробовать себя в роли золотодобытчика во время визита в Магаданскую область.

На Памфилову напал неизвестный

На дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой совершено разбойное нападение.

Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии

Принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК опубликовало фотографию российских офицеров, погибших 3 сентября в Сирии.

В небе над Россией столкнулись два Су-34

Бомбардировщики Су-34 столкнулись над Липецкой областью, сообщает РЕН ТВ.

Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал нахамившего ему лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева из студии программы «Место встречи» на канале НТВ.

Зеленского пригласили в Крым

Владимир Зеленский не понимает, куда попал, заявил в эфире канала «Крым24» глава Крыма Сергей Аксенов.

Лукашенко потребовал от России «не наклонять» Белоруссию

Президент Александр Лукашенко заявил, что Россия на правах «старшего брата» должна поддерживать Белоруссию в трудную минуту, а не «гнобить» ее.

Кокорин и Мамаев освобождены

Суд постановил досрочно освободить из колонии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за участие в драках.

«Ходить боятся»: назван самый опасный город России

В самом опасном городе России, Шахтах, нет дорог, медицины и работы, но есть — алкоголики, наркоманы и беженцы, рассказали «Ленте.ру» местные жители.
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В мире , Видео , Григорий Березкин , Павел Мамаев , Элла Памфилова , Сергей Аксенов , Владимир Зеленский , Андрей Норкин , Султан Хамзаев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Александр Кокорин , Центризбирком России , РЕН ТВ , РИА Новости , Lenta.ru , РБК , ИТАР-ТАСС , НТВ
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