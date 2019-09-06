Владимир Зеленский не понимает, куда попал, заявил в эфире канала «Крым24» глава Крыма Сергей Аксенов.
Весной Зеленский был избран президентом Украины. По мнению Аксенова, с тех и до сих пор тот пребывает в образе персонажа, которого играет в сериале «Слуга народа», — ставшего президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.
«Он еще не понял, куда попал», — считает глава Крыма.
Аксенов обвинил Зеленского в том, что тот ведет страну на поклон Государственному департаменту США и тем самым предает свой народ, так как Америке нужен лишь раздрай между Россией и Украиной.
Кроме того, глава Крыма рекомендовал украинскому лидеру поскорее признать Крым российским, признать тот факт, что таковым полуостров стал по воле местных жителей, а также признать свою неспособность каким-либо образом изменить сложившееся положение.
«Зеленскому надо становиться президентом, который решает вопросы простых людей», — добавил Аксенов.