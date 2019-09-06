«Еще не понял, куда попал»: Зеленскому дали совет

Весной Зеленский был избран президентом Украины . По мнению Аксенова, с тех и до сих пор тот пребывает в образе персонажа, которого играет в сериале «Слуга народа», — ставшего президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.

«Он еще не понял, куда попал», — считает глава Крыма.

Аксенов обвинил Зеленского в том, что тот ведет страну на поклон Государственному департаменту США и тем самым предает свой народ, так как Америке нужен лишь раздрай между Россией и Украиной.

Кроме того, глава Крыма рекомендовал украинскому лидеру поскорее признать Крым российским, признать тот факт, что таковым полуостров стал по воле местных жителей, а также признать свою неспособность каким-либо образом изменить сложившееся положение.