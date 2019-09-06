Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал нахамившего ему лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева из студии программы «Место встречи» на канале НТВ. Гость передачи оскорблял присутствующих, едва не избил ведущего и сломал дорогостоящую аппаратуру.

Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева из студии программы «Место встречи» на канале НТВ. В ходе бурного обсуждения идеи Минздрава повысить минимальный возраст для покупки алкоголя до 21 года Хамзаев заявил, что в современном мире «молодежи почти не осталось» и оскорбил гостей студии.

«Судьей можно стать в 35. Главой субъекта федерации — после 30. Оружие купить — после 21. И вас это не смущает. И когда вы говорите «Давайте спасем нашу молодежь», ее практически не осталось», — высказался лидер «Трезвой России».

Далее Хамзаев назвал перебившего его политолога Алексея Тимофеева «дураком», и после ответной фразы «сам дурак» начал ему угрожать.

«Я тебя выкину сейчас отсюда!» — пригрозил Хамзаев.

Следующую реплику Тимофеев договорить не успел: лидер «Трезвой России» агрессивно схватил его за край пиджака. В инцидент вмешался ведущий Андрей Норкин, распорядившийся выключить Хамзаеву микрофон.

«Господин Хамзаев, я бы хотел обратить ваше внимание, что вы находитесь в эфире федерального канала», — говорил Норкин, в то время как член Общественной палаты пытался его перекрикивать.

Когда ведущий попросил лидера «Трезвой России» покинуть студию, тот ответил, что не будет этого делать.

«Не покину! В честь чего я должен покинуть?» — спросил Хамзаев.

После того, как Норкин прямо заявил политику, что тот «не умеет себя вести», скандалист был готов на него наброситься. В тот момент, когда член Общественной палаты ринулся в его сторону, ведущий вызвал в студию охрану. Пока Хамзаева выводили из помещения, он сдирал с себя микрофоны и с силой бросил передатчик на пол. Тем временем ведущий продолжал комментировать действия скандалиста.

«А это вы испортили имущество телекомпании НТВ! Прошу проводить его до двери Останкино. И попрошу, чтобы лидер «Трезвой России» в телецентре больше не появлялся», — заключил Норкин.

За кулисами Хамзаев продолжал скандалить и критиковать поведение ведущего.

«Что за поведение у вас? Я не понял! У вас почему ведущий себя так ведет? Он кто? Государственный чиновник? Кто его на работу нанимает? На государственные деньги! Выкиньте его отсюда!» — возмущался член Общественной палаты.

Позднее в официальном аккаунте программы «Место встречи» в фейсбуке было опубликовано объяснение инцидента.

«Скандал в эфире «Место встречи» устроил член Общественной Палаты РФ Султан Хамзаев. Он вел себя по-хамски с ведущим Андреем Норкиным и вынужден был покинуть студию. Хамству не место в эфире нашего телеканала!» — говорится в сообщении руководства передачи.

Также по этому поводу высказался и сам Норкин, написав соответствующий пост в соцсети.

«Первое. Алексей Тимофеев ни коим образом не нуждается в моей защите, но обзывать его фашистом может либо человек не очень умный, либо человек, пытающийся намеренно исказить картину случившегося. Второе. Я не являюсь государственным чиновником, но никак не могу согласиться с предположением, что государственному чиновнику разрешено вести себя подобным образом. Ну, и третье. Господин Хамзаев, покидая нашу студию «по своей доброй воле», попутно нанес материальный ущерб телекомпании НТВ, поскольку поврежденная им звуковая гарнитура, предоставляемая участникам программы, вещь не самая дешевая: каждая такая коробочка с проволочками стоит несколько тысяч долларов», — заявил телеведущий.

Ранее Норкин объяснил, почему в апреле этого года покинул студию программы «Место встр