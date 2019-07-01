Пока вы не уснули: Япония «присвоила» Курилы 

Япония «присвоила» Курилы
На официальном видео саммита G20, проходившего в Осаке, Южные Курильские острова указаны как часть Японии. При этом дипломаты пояснили, что Япония всегда обозначала спорные территории как свои, несмотря на недовольство России, пишет газета «Известия».
«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что жители Украины ошиблись, отдав свои голоса Владимиру Зеленскому на выборах президента. Он, несмотря на то, что 100 дней его пребывания у власти еще не истекли, подвергается резкой критике со стороны своих оппонентов, которые ранее видели в нем альтернативу прежнему лидеру Петру Порошенко.
Грузия обозначила новые угрозы от России
Россия вслед за ограничениями на авиаперевозки и туризм может ввести против Грузии в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси и другие санкции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Россияне получили пенсионную льготу
С 1 июля в России начала действовать пенсионная льгота, согласно которой граждане РФ могут выйти на заслуженный отдых на полгода раньше означенного срока. Соответствующий законопроект был одобрен в октябре 2018 года.
ЦБ защитил россиян от долгового рабства
С 1 июля в России начали действовать разработанные Центробанком ограничения при выдаче потребительских кредитов, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК. Эксперты уверяют, что нововведения поставят крест на деятельности многих микрофинансовых организаций (МФО).
Баснословные платежки: как подорожало ЖКХ
С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (около 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным. Например, для Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии речь идет о росте в 6-7%.
Водителей захотели защитить от частных камер
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД должны находиться только в собственности госорганов, сообщает РИА Новости. Предложение аргументируется тем, что сегодня многие «частники» нарушают права автовладельцев.
"Сидим, бездельничаем, деньги на нас тратятся"
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пожаловался, что жизнь в заключении его ничему не научила. По словам Кокорина, он и его друзья в СИЗО «сидят и бездельничают».
"Путин мой враг": Катамадзе передумала насчет России
Нино Катамадзе «передумала» отказываться от концертов в России — удалила соответствующий пост в своем фейсбуке. Об этом пишут принадлежащие Демьяну Кудрявцеву «Ведомости».
Врач умертвил ребенка из-за «хорошей статистики»
Калининградские врачи подозреваются в том, что убили родившегося недоношенным ребенка, так как он мог умереть, и это испортило бы показатели медицинской статистики роддома, сообщил Следственный комитет России.