В Раде признали избрание Зеленского президентом «ошибкой»

Владимир Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний, а потому украинцы, проголосовав за него, ошиблись, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Политик подразумевает заявления президента Украины об освобождении пленных, мире в Донбассе и понижение тарифов. Рабинович, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь» подчеркнул, что Зеленский «обманул» жителей Украины.

«Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», и ничего: пленных [освободили] — плохо, тарифы — «я пошутил», мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: «Я покрашу два киоска»,

Это не первая критика Зеленского со стороны Рабиновича. Ранее он заявил, что Зеленский «сходит с ума». Таким образом политик осудил отказ украинского лидера от прямых переговоров с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Впрочем, Рабинович этими словами обыграл фразу самого Зеленского, который обосновал свое желание перенести администрацию президента , потому что он «сходит с ума» в нынешнем здании.

«Это очень похоже, что так, потому что вы начали говорить то же самое, что только что говорил Порошенко», — заявил Рабинович.

Рабинович призвал Зеленского «очнуться» и добавил, что ждет от украинского президента выполнения своих предвыборных обещаний по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.

В самопровозглашенных республиках заявляют, что военные действия после прихода Зеленского к власти только усилились.

Недавно в Донбассе были замечены украинские силовики, минирующие территории у линии соприкосновения. При этом они были переодеты для маскировки в гражданскую одежду. Об этом заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье. С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг Зенченко [командир 25-й бригады ВС Украины Олег Зенченко] отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде», — рассказал Филипоненко, которого цитирует РИА «Новости».

Украинский политический эксперт Василий Вакаров также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он ничего не делает, чтобы освободить украинских моряков.

Вакаров заявил, что Зеленский попался в политиканстве и бездействует.

«Он, как президент, не оказывает никаких действий. А какие действия?» — задал риторический вопрос Вакаров.

Сам Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков в весьма эмоциональной тоне: «Верните детей родителям».

В свою очередь, Путин рассказал, что вопрос с украинскими моряками, задержанными в России за нарушение государственной границы в районе Керченского пролива, нужно решать спокойно, в рабочем порядке, передает РИА «Новости». Он отметил, что моряки просто исполняли приказ, в России отдают себе в этом отчет. Однако они нарушили российские законы.

В то же время, как сообщает «Интерфакс», Владимир Путин считает, что украинские власти «фактически признали», что действия украинских военнослужащих в районе Керченского пролива были провокацией.

«На что я бы хотел обратить внимание: по-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная [экс-президентом Украины Петром] Порошенко в ходе предвыборной борьбы»,

Стоит отметить, что 100 дней для Зеленского — символическая дата, до которой нового президента обычно не критикуют, — будет в конце августа. Сейчас же, столь жесткая критика, по мнению наблюдателей, связана с тем, что от лидера ожидали слишком много, видя в нем альтернативу экс-президенту Петру Порошенко.