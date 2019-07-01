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«Путин мой враг»: Катамадзе передумала насчет России 

Рамблер 43 минуты назад
Нино Катамадзе «передумала» отказываться от концертов в России — удалила соответствующий пост в своем фейсбуке. Об этом пишут принадлежащие Демьяну Кудрявцеву «Ведомости».
Своим голосом — по-грузински, во всех частях мира, и в том числе в России, — я всегда говорю, что Россия — оккупант, президент России Владимир Путин — враг моей страны, а значит и мой — приводит газета «Ведомости» текст сообщения Катамадзе.
Вчера грузинская певица объявила, что выступление в Москве 22 июня было для нее последним на территории России. Она объяснила это поддержкой соотечественников, протестующих против «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии.
Протесты в Тбилиси начались 20 июня после выступления в местном парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. С тех пор митингующие выходят на новые акции к зданию парламента, требуя отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии. Отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе они уже добились.
Комментарии53
Шоу-бизнес , Видео , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Владимир Путин , Нино Катамадзе , Демьян Кудрявцев , Госдума , Ведомости
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