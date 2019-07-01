Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Грузии сказали, каких еще вызовов следует ждать от России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Россия вслед за ограничениями на авиаперевозки и туризм может ввести против Грузии в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси и другие санкции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
В частности, как отмечает тбилисская газета «Резонанси», Россия «может установить контроль над перечислениями в Грузию, запретить трансферы, депортировать грузинских нелегалов, ввести морскую блокаду».
Также российская сторона может начать новую волну критики против лаборатории им. Лугара, отмечает в интервью газете эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая.
По его словам, Грузия также может стать мишенью в гибридной войне посредством кибератак из России.
«Может вырасти интенсивность военных учений у наших границ, на территорию Грузии могут регулярно залетать БПЛА», — считает Вахтанг Маисая.
Как отмечает издание, введенные против Грузии ограничения были давно запланированы в России, особенно же решение применить их созрело после недавних заявлений Госсекретаря США Майка Помпео о необходимости построить в грузинском городе Анаклия новый порт — самый глубоководный в Черноморском регионе, а также ускоренно принять Грузию в НАТО.
Антироссийские выступления в Тбилиси, переросшие во внутриполитическое противостояние, начались 20 июня после визита депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской Ассамблеи православия.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Джонсон призвал к Brexit ради спора с Путиным Зеленский отреагировал на разведение сил в Станице Луганской Страны G20 решили стремиться к прекращению выбросов пластика в океан
Комментарии
В мире , Госдума , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции10
«Все поменялось»: кто оттеснил Украину на обочину6
«Оружие возмездия Путина» заснял спутник
Борис Джонсон решил действовать «назло Путину»173
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Видео
00:28
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
Войска
05:45
«Это трасса?»: Валуев пожаловался на дороги в России
Политика
00:32
Малахов рассказал о болезни сына
Шоу-бизнес
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:17
«Путин мой враг»: Катамадзе передумала насчет России
Шоу-бизнес
00:37
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Армия Ближний Восток
01:34
Медведев предложил способы обновления «Единой России»
Политика
06:13
Япония «присвоила» Курилы
В мире Азия
03:58
Польша готовит «удар» по России
В мире
03:26
CNN призвала «назло Путину» приезжать в Грузию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение