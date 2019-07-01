В Грузии сказали, каких еще вызовов следует ждать от России

Россия вслед за ограничениями на авиаперевозки и туризм может ввести против Грузии в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси и другие санкции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В частности, как отмечает тбилисская газета «Резонанси», Россия «может установить контроль над перечислениями в Грузию, запретить трансферы, депортировать грузинских нелегалов, ввести морскую блокаду».

Также российская сторона может начать новую волну критики против лаборатории им. Лугара, отмечает в интервью газете эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая.

По его словам, Грузия также может стать мишенью в гибридной войне посредством кибератак из России.

«Может вырасти интенсивность военных учений у наших границ, на территорию Грузии могут регулярно залетать БПЛА», — считает Вахтанг Маисая.

Как отмечает издание, введенные против Грузии ограничения были давно запланированы в России, особенно же решение применить их созрело после недавних заявлений Госсекретаря США Майка Помпео о необходимости построить в грузинском городе Анаклия новый порт — самый глубоководный в Черноморском регионе, а также ускоренно принять Грузию в НАТО