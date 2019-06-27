Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
Депутаты Украины рассмотрят возможность полного отзыва национальной делегации из Парламента ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает ТАСС, ссылаясь на слова украинского политика Георгия Логвинского.
США нанесли удар по "Северному потоку-2"
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", следует из итогов голосования в комитете.
«Мешают ресурсы»: что не так с Россией
«Огромные» запасы ресурсов — «проблема» России на пути инноваций, заявил «Газете.ru» бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо.
Меркель снова затрясло
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель почувствовала недомогание на встрече с президентом Германии Вальтером Штайнмайером. На видео, опубликованном таблоидом Bild, видно, что политика бросило в дрожь.
Россияне погрязли в долгах
Более 40 процентов заемщиков в России по состоянию на май текущего года имели два и более кредитов. Об этом свидетельствует исследование бюро кредитных историй «Эквифакс», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Нетрезвым водителям будет грозить конфискация автомобиля
Руководитель российского правительства предложил внести изменения в административный Кодекс, где будет предусмотрена возможность конфискации автомашины у пьяного водителя.
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Торпедо Кутаиси
Украинский футболист Амбросий Чачуа, замеченный в антироссийской акции «Торпедо» из Кутаиси, объявил о решении покинуть команду, сообщает Footboom.com. По словам спортсмена, причиной ухода стали долги руководства клуба по зарплате.
«Хлопотливая тетенька»: Соловьев ответил вдове Доренко
Вдова Сергея Доренко Юлия борется со стрессом, называя Владимира Соловьева мерзкой карлицей и хлопотливой тетенькой, заявил «Ридусу» сам Соловьев.
"Травили детей": инцидент с украинцами в Греции
Туристка Ольга Кубара на своей странице в Facebook прояснила причины выселения группы украинцев, отдыхавших в отеле Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос в Греции. По словам женщины, причиной изгнания стала не демонстрация национальных флагов, а травля детей, говорящих по-русски.
«Приказал раздеться и лечь»
Отец говорил, что дочери — его кровь, и он может «делать все, что захочет», рассказали сестры Хачатурян на допросах следователям, заявив, что над ними совершалось сексуальное насилие.