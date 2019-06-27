«Заставлял раздеваться»: опубликованы допросы сестер Хачатурян

Отец говорил, что дочери — его кровь, и он может «делать все, что захочет», рассказали сестры Хачатурян на допросах следователям, заявив, что над ними совершалось сексуальное насилие.

В ходе допросов, стенограммы которых были опубликованы Telegram-каналом Mash, обвиняемые в жестоком убийстве отца девушки подробно рассказали о жизни с ним, домогательствах и издевательствах.

Одна из сестер — Ангелина, согласно приведенным стенограммам допросов, заявила, что отец домогался ее во время поездки в Израиль в 2014 году.

«Через несколько дней, находясь в отеле, отец приказал мне раздеться и лечь на кровать, я со страху это сделала, после чего он также разделся», — пояснила девушка, добавив, что затем отец совершил действия сексуального характера.

Ангелина заявила, что домогательства продолжались в течение нескольких лет.

«Он всегда говорил, что прелюбодействовать — это грех и очень плохо, но так как мы его кровь и дочери, он может делать с нами все, что захочет, а мы должны всегда этому подчиняться», — отметила она.

Две другие сестры также заявили, что подвергались домогательствам со стороны отца. Так, по словам Крестины, она попыталась покончить с собой, не выдержав сексуального насилия.

«Из наших друзей и знакомых никто не знал, что он пристает к нам с сексуальными домогательствами», — отметила она, уточнив позже, что о поведении отца все же знали три близкие подруги.

Девушки в ходе допросов признались, что убили своего отца, заявив, что не выдержали издевательств над собой, и подробно описали, как именно лишили его жизни.

По словам адвоката старшей из сестер Крестины Алексей Липцера, которые приводит «Газета.ru», описание жизни девушек, приведенные в стенограмме, «похожи на то», что его подзащитная «говорила в допросах с его участием». Юрист отметил, что Крестина дала еще более подробные и точные показания во время следующих допросов. Он также подчеркнул, что первые показания девушки давали в присутствии государственных адвокатов.

По данным издания, сестрам предъявлены обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Между тем защита сестер считает, что дело против девушек нужно вести по статье «О самообороне». Мера пресечения сестрам Хачатурян в виде запрета определенных действий продлена до 28 июля.