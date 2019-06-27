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Соловьев ответил на «мерзкую карлицу» вдове Доренко 

Рамблер + ещё 22 19 минут назад
Вдова Сергея Доренко Юлия борется со стрессом, называя Владимира Соловьева мерзкой карлицей и хлопотливой тетенькой, заявил «Ридусу» сам Соловьев.
9 мая экс-главред радио «Говорит Москва» Доренко скончался от разрыва аневризмы грудной части аорты. Несколько дней назад Соловьев назвал коллегу предателем за то, что тот «орал на майдане: "Я вам привезу Путина в клетке"».
Вчера Юлия ответила Соловьеву в телеграме «Расстрига», который ранее вел Доренко. Она обвинила телеведущего в том, что тот до сих пор «жутко» завидует коллеге и боится его.
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Соловьев , Ридус , Радиостанция "Говорит Москва"
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