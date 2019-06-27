«Травили детей»: подробности инцидента с украинцами в греческом отеле

Туристка Ольга Кубара на своей странице в Facebook прояснила причины выселения группы украинцев, отдыхавших в отеле Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос в Греции . По словам женщины, причиной изгнания стала не демонстрация национальных флагов, а травля детей, говорящих по-русски.

Ранее одна из выселенных украинских туристок киевлянка Наталия Подоляк заявила на своей странице в соцсети , что администрация попросила их освободить отель, поскольку вывешенные на балконах национальные флаги оскорбляют достоинство других отдыхающих. Позже к претензиям к группе туристов присоединился представитель представитель туроператора Mouzenidis Travel, который обвинил украинцев в «политической агрессии». В результате 30 человек были выселены из отеля.

По словам туристки Ольги Кубара, события развивались в ином ключе. Женщина, отдыхавшая в одно время с украинскими туристами, заявила , что причиной изгнания стало неадекватное поведение взрослых по отношению к русскоговорящим детям.

«Бегали размахивали украинскими флагами, натравливали своих детей на наших (толпа оголтелых «сирот хэроев ато» на двух малышей пяти и шести лет!) только потому, что мы говорили по-русски», — написала Кубара (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Туристка отметила, что администрация отеля «быстро взяла ситуацию в свои руки» и остальное время отдыхающие провели «в тишине и спокойствии».