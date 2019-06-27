Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Травили детей»: подробности инцидента с украинцами в греческом отеле 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Туристка Ольга Кубара на своей странице в Facebook прояснила причины выселения группы украинцев, отдыхавших в отеле Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос в Греции. По словам женщины, причиной изгнания стала не демонстрация национальных флагов, а травля детей, говорящих по-русски.
Ранее одна из выселенных украинских туристок киевлянка Наталия Подоляк заявила на своей странице в соцсети, что администрация попросила их освободить отель, поскольку вывешенные на балконах национальные флаги оскорбляют достоинство других отдыхающих. Позже к претензиям к группе туристов присоединился представитель представитель туроператора Mouzenidis Travel, который обвинил украинцев в «политической агрессии». В результате 30 человек были выселены из отеля.
По словам туристки Ольги Кубара, события развивались в ином ключе. Женщина, отдыхавшая в одно время с украинскими туристами, заявила, что причиной изгнания стало неадекватное поведение взрослых по отношению к русскоговорящим детям.
«Бегали размахивали украинскими флагами, натравливали своих детей на наших (толпа оголтелых «сирот хэроев ато» на двух малышей пяти и шести лет!) только потому, что мы говорили по-русски», — написала Кубара (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Туристка отметила, что администрация отеля «быстро взяла ситуацию в свои руки» и остальное время отдыхающие провели «в тишине и спокойствии».
Комментарии8
В мире , Наталия Подоляк , Греция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу142
МИД уполномочен заявить: кто заменит Захарову
«Приказал раздеться и лечь»: что Хачатурян вытворял с дочерьми71
Россиянин устроил стрельбу в храме32
«Держитесь!»: появилось видео жесткой посадки Ан-2477
Видео
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Происшествия
03:38
Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу
В мире
01:24
Замену пистолету Макарова впервые показали в деле
Оружие Армия
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
03:58
Почему Россия победила в ПАСЕ
Политика Статьи
01:24
Москвичей сдует ветер и побьет град
Погода Новости Москвы
01:09
«Держитесь!»: появилось видео жесткой посадки Ан-24
Катастрофы Происшествия
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
00:59
Число пострадавших в катастрофе с Ан‐24 выросло
Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение