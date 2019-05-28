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Зеленский в тылу врага 

Рамблер 28 минут назад
Владимир Зеленский съездил в Донбасс. Он осмотрел позиции военнослужащих Украины в Луганской области. Зеленский пообщался с военными по поводу бытовых условий, обеспечения техникой и жильем. Кроме того, новый президент Украины побывал на передовой, на посте наблюдения и осмотрел блиндажи украинской армии в Станице Луганской.
Президент был одет в бронежилет и каску, и постоянно находился в окружении вооруженных военных, — до линии фронта было всего 400 метров.
После осмотра Владимир Зеленский отметил, что украинской армии необходимо улучшение обеспечения.
«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — сказал он.
После инаугурации Зеленский заявил, что решение конфликта на Украине будет его первейшей задачей.
В мире , Фото , Владимир Зеленский
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