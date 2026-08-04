$80.0791.96

50 дней без дождей: рекордная засуха изменила Великобританию

Александр Котлеткин
Slide 1 of 19
Пересохшие сельскохозяйственные поля в Ноусли, 3 августа 2026 года
1/15
Пересохшие сельскохозяйственные поля в Ноусли, 3 августа 2026 года 
© ADAM VAUGHAN/EPA/TACC
Женщина укрывается от солнца веером в Лондоне, 29 июля 2026 года
2/15
Женщина укрывается от солнца веером в Лондоне, 29 июля 2026 года 
© ANDY RAIN/EPA/TACC
Люди отдыхают в тени на выжженной солнцем территории парка в Гринвиче, 24 июля 2026 года
3/15
Люди отдыхают в тени на выжженной солнцем территории парка в Гринвиче, 24 июля 2026 года 
© ANDY RAIN/EPA/TACC
Выжженный солнцем парк в Лондоне, 29 июля 2026 года
4/15
Выжженный солнцем парк в Лондоне, 29 июля 2026 года 
© ANDY RAIN/EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Мужчина гуляет с собакой по сухой траве на территории Уолтемстоу-Маршес в Восточном Лондоне, 22 июля 2026 года
5/15
Мужчина гуляет с собакой по сухой траве на территории Уолтемстоу-Маршес в Восточном Лондоне, 22 июля 2026 года 
© TOLGA AKMEN/EPA/TACC
Прокатные гребные лодки в пруду Холлоу-Понд в Восточном Лондоне, 22 июля 2026 года
6/15
Прокатные гребные лодки в пруду Холлоу-Понд в Восточном Лондоне, 22 июля 2026 года 
© TOLGA AKMEN/EPA/TACC
Люди укрываются от солнца под зонтами в центре Лондона, 29 июля 2026 года.
7/15
Люди укрываются от солнца под зонтами в центре Лондона, 29 июля 2026 года. 
© ANDY RAIN/EPA/TACC
Мужчина идет по выжженному солнцем парку в Лондоне, 29 июля 2026 года
8/15
Мужчина идет по выжженному солнцем парку в Лондоне, 29 июля 2026 года 
© ANDY RAIN/EPA/TACC
Церковь Всех Святых, окруженная выжженной травой, на территории Блэкхит-Коммон в Лондоне, 3 августа 2026 года
9/15
Церковь Всех Святых, окруженная выжженной травой, на территории Блэкхит-Коммон в Лондоне, 3 августа 2026 года 
© NEIL HALL/EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Пустые шезлонги в пересохшем Гайд-парке, 1 августа 2026 года
10/15
Пустые шезлонги в пересохшем Гайд-парке, 1 августа 2026 года 
© Vuk Valcic/Sipa USA/TACC
Выжженная трава в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона, 3 августа 2026 года
11/15
Выжженная трава в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона, 3 августа 2026 года 
© Marcin Nowak/Zuma/TACC
Панорама Лондона на фоне сильной засухи, 3 августа 2026 года
12/15
Панорама Лондона на фоне сильной засухи, 3 августа 2026 года 
© Vuk Valcic/Zuma/TACC
Последствия засухи на водохранилище Биконс, Уэльс, 30 июля 2026 года
13/15
Последствия засухи на водохранилище Биконс, Уэльс, 30 июля 2026 года 
© Zuma/TACC
Мужчина едет на велосипеде по высохшей траве в Гайд-парке в центре Лондона, 3 августа 2026 года
14/15
Мужчина едет на велосипеде по высохшей траве в Гайд-парке в центре Лондона, 3 августа 2026 года 
© Marcin Nowak/Zuma/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Молодое дерево в Гайд-парке во время рекордной засухи, 30 июля 2026 года
15/15
Молодое дерево в Гайд-парке во время рекордной засухи, 30 июля 2026 года 
© Vuk Valcic/Zuma/TACC

Великобритания столкнулась с одной из самых серьезных климатических аномалий в истории. Как сообщает издание РБК, более половины страны признано зоной засухи. В список наиболее кризисных регионов страны вошли Восточная Англия, Лондон и Хартфордшир, долина Темзы, Хэмпшир и остров Уайт, Девон и Корнуолл, Западный Мидлендс и Уэссекс.

Причинами засухи стали рекордная жара и низкий уровень осадков. В Девоне дождя не видели уже более 50 дней. Всего же в пострадавших регионах в июле выпало от 1% до 7% осадков по сравнению с климатической нормой.

В связи с затянувшимся погодным кризисом местные фермеры всерьез заговорили о проблемах с продовольствием. Глава Национального союза фермеров призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернема принять экстренные меры и предоставить аграриям налоговые льготы на строительство хранилищ для воды.

Согласно долгосрочным прогнозам ученых, нынешняя засуха — лишь начало серьезных климатических изменений в регионе. К 2070 году лето на Британских островах может стать на шесть градусов жарче и на 60% суше по сравнению с уровнем 1990 года.

Как сейчас выглядит Великобритания — смотрите в галерее «Рамблера».