50 дней без дождей: рекордная засуха изменила Великобританию

Великобритания столкнулась с одной из самых серьезных климатических аномалий в истории. Как сообщает издание РБК, более половины страны признано зоной засухи. В список наиболее кризисных регионов страны вошли Восточная Англия, Лондон и Хартфордшир, долина Темзы, Хэмпшир и остров Уайт, Девон и Корнуолл, Западный Мидлендс и Уэссекс.

Причинами засухи стали рекордная жара и низкий уровень осадков. В Девоне дождя не видели уже более 50 дней. Всего же в пострадавших регионах в июле выпало от 1% до 7% осадков по сравнению с климатической нормой.

В связи с затянувшимся погодным кризисом местные фермеры всерьез заговорили о проблемах с продовольствием. Глава Национального союза фермеров призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернема принять экстренные меры и предоставить аграриям налоговые льготы на строительство хранилищ для воды.

Согласно долгосрочным прогнозам ученых, нынешняя засуха — лишь начало серьезных климатических изменений в регионе. К 2070 году лето на Британских островах может стать на шесть градусов жарче и на 60% суше по сравнению с уровнем 1990 года.

Как сейчас выглядит Великобритания — смотрите в галерее «Рамблера».