Больше Крымского

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В Китае открыли самый длинный мост в мире 

Рамблер 50 минут назад
Самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров, связавший Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун, официально открыли на юге Китая во вторник.
Идея соединить мостом Гонконг и провинцию Гуандун возникла еще в конце 1980-х годов, однако более двух десятилетий оставалась лишь одним из возможных проектов.
Строительство моста началось еще в 2009 году. Его должны были сдать еще в 2016 году, но из-за пересмотра бюджета, неблагоприятных погодных условий, а также аварий и несчастных случаев строительство затянулось.
Мост имеет сложную структуру: его надводная часть имеет протяженность 22,9 километров, также он состоит из подводного туннеля (6,7 километров), нескольких искусственных островов и пограничных контрольно-пропускных пунктов, которые необходимы в связи с отношениями между Китаем, Макао и Гонконгом.
Мост выполнен из стали, его вес составляет более 400 тонн. Он рассчитан на срок службы до 120 лет и может выдержать сильнейший тайфун и землетрясение до восьми баллов.
Как сообщают РИА Новости, по предварительным подсчетам, к 2030 году каждый день по мосту будут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров.
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