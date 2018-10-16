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Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 2 часа назад

Россия осталась без еще одного туроператора

Федеральное агентство по туризму исключило компанию «Росстур» из реестра туроператоров.

Назван самый стремительно дорожающий продукт

"Российская газета" со ссылкой на материалы Росстата назвала лидера подорожания среди продуктов питания.

Названа «комфортная» зарплата для ипотеки

Национальное бюро кредитных историй подсчитало, какой заработок делает выплату ипотеки «комфортной». Об этом сообщает пресс-служба организации.

США признали подготовку к войне с Россией

Армия США готовится к вероятной войне с Россией. Об этом каналу Today заявил генерал-майор американских Военно-воздушных сил.

Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине

На Украине в рамках учений «Чистое Небо-2018» прошел бой американских истребителей F-15 и советских Су-27. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Военное телевидение Украины».

Появилось новое объяснение гибели «Курска»

Wikimedia Commons
Деловая газета "Взгляд" со ссылкой на "Военно-промышленный курьер" опубликовала новую версию катастрофы атомохода "Курск". По словам издания, причиной трагедии стали установленные на подлодке устаревшие торпеды.

Раскрыта сумма дохода России от проведения ЧМ-2018

Положительный эффект для российской экономики от чемпионата мира по футболу составил 952 миллиарда рублей, или около одного процента годового ВВП России. Об этом говорится в исследовании организационного комитета "Россия-2018".

РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что разрыв РПЦ с Константинопольским патриархатом не помешает привозить Благодатный огонь в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-владелец "Спорт-Экспресса" покончил с собой из-за долгов

В Москве нашли мертвым экс-владельца «Спорт-Экспресса».
Бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин погиб после падения с 16-го этажа московской высотки.

Мамаеву предъявили обвинение

Футболисту Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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