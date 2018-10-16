Новая версия гибели «Курска» и другие события дня

Главные события вторника

Россия осталась без еще одного туроператора

Назван самый стремительно дорожающий продукт

Названа «комфортная» зарплата для ипотеки

Национальное бюро кредитных историй подсчитало , какой заработок делает выплату ипотеки «комфортной». Об этом сообщает пресс-служба организации.

США признали подготовку к войне с Россией

Армия США готовится к вероятной войне с Россией. Об этом каналу Today заявил генерал-майор американских Военно-воздушных сил.

Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине

На Украине в рамках учений «Чистое Небо-2018» прошел бой американских истребителей F-15 и советских Су-27. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Военное телевидение Украины».

Появилось новое объяснение гибели «Курска»

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Деловая газета "Взгляд" со ссылкой на "Военно-промышленный курьер" опубликовала новую версию катастрофы атомохода "Курск". По словам издания, причиной трагедии стали установленные на подлодке устаревшие торпеды.

Раскрыта сумма дохода России от проведения ЧМ-2018

Положительный эффект для российской экономики от чемпионата мира по футболу составил 952 миллиарда рублей, или около одного процента годового ВВП России. Об этом говорится в исследовании организационного комитета "Россия-2018".

РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что разрыв РПЦ с Константинопольским патриархатом не помешает привозить Благодатный огонь в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-владелец "Спорт-Экспресса" покончил с собой из-за долгов

В Москве нашли мертвым экс-владельца «Спорт-Экспресса».

Мамаеву предъявили обвинение