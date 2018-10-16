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Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине
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Су-27 и F-15 «сошлись» в учебном бою на Украине 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
На Украине в рамках учений «Чистое Небо-2018» (СlearSky-2018) прошел бой американских истребителей F-15 и советских Су-27. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Военное телевидение Украины».
В маневрах принимали участие по четыре-пять самолетов с обеих сторон. По словам штурмана авиационной бригады Александра Мостового, советский истребитель выиграл бой благодаря большей маневренности и «лучшей механизации».
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Учения, о которых идет речь, проходят в Хмельницкой области Украины с 8 по 19 октября. Маневры «Чистое Небо-2018» также проходят в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Дании, Эстонии, Польше, Румынии и США.
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Ранее в СМИ появилась информация, что американский истребитель F-15D Eagle совершил аварийную посадку на украинской авиабазе во время учений. Фотограф Френк Кребас, находившийся на борту самолета, назвал случившееся «настоящей чрезвычайной ситуацией». Причины инцидента пока неизвестны.
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