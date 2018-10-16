РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что разрыв РПЦ с Константинопольским патриархатом не помешает привозить Благодатный огонь в Россию . Об этом сообщает ТАСС.

Волков подчеркнул, что пасхальный огонь из Гроба Господня приносят из Иерусалима , от патриарха Иерусалимского, и никакой связи с Константинополем здесь нет.

При этом, по словам Волкова, в ближайшее время святыни из Константинопольской церкви вряд ли появятся в России.

На прошлой неделе Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, а также снял анафему с неканонических церквей — УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Это делает возможным предоставление единой украинской церкви автокефалии.

После этого РПЦ прервала евхаристическое общение с Константинополем. Разрыв означает, что российские священники не смогут совершать совместные богослужения с представителями Константинопольского патриархата. Кроме того, верующие из России не смогут причащаться в некоторых храмах Стамбула, Анталии, Крита и Родоса.