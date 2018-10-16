Ещё
США признали подготовку к войне с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США признали подготовку к войне с Россией на Украине 

Lenta.ru + ещё 10 36 минут назад
Соединенные Штаты участвуют в совместных с Украиной, Польшей и Румынией маневрах Clear Sky 2018 в рамках плана министра обороны США Джеймса Мэттиса, предполагающего подготовку к потенциальному конфликту с Россией или Китаем, сообщил TODAY генерал-майор авиации Национальной Гвардии США в штате Калифорния Клей Гаррисон.
Американский военный отметил, что в ходе Clear Sky 2018 ВВС США впервые тренируются противодействовать истребителям РФ и КНР, которые аналогичные украинским. «Мы готовимся к противодействию равным по силе противникам — России и Китаю. На вооружении России находятся такие же истребители», — заявил американский военный.
В октябре портал Soha News сообщил, что, реагируя на угрозу российских ПВО в Сирии, США отправили для участия в учениях на Украине истребители F-15C Eagle, а Израиль — несколько летчиков, которые получили возможность испытать зенитные ракетные системы С-300.
В марте доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заявил, что «родственные в этнокультурном отношении с российским населением, говорящие с ним на одном языке, они (украинцы — прим. »Ленты.ру») будут незаменимы при ведении специальных действий с предварительным скрытным развертыванием».
Международные маневры Clear Sky 2018, проходящие на Украине с 8 по 19 октября, объединяют девять стран, восемь из которых являются членами НАТО. В учениях со стороны НАТО принимают участие, в частности, истребители четвертого поколения F-15C/D Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также тяжелый ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Украина представлена, в том числе, самолетами Су-27, Су-25, Су-24 и МиГ-29, а также РЛС и системами ПВО.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии21
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Страна разделена надвое»
Умер Сергей Овсянников33
Турчак попросил запретить показ комедии о блокаде
В Сирии появились съедобные С-300
Астронавт НАСА назвал перспективы сотрудничества РФ и США
Видео
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
04:37
РПЦ выдвинула условие Константинополю
Общество
01:20
Названы сроки создания С-700
Оружие Армия
04:00
РПЦ приняла решение по Константинополю
Общество
00:40
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра
Политика
03:22
Бавария предала Меркель
В мире
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
01:12
Путин наградил избитых футболистами чиновников
Политика
00:51
Названа причина ЧП на парковке в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение