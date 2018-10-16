США признали подготовку к войне с Россией на Украине

Американский военный отметил, что в ходе Clear Sky 2018 ВВС США впервые тренируются противодействовать истребителям РФ и КНР, которые аналогичные украинским. «Мы готовимся к противодействию равным по силе противникам — России и Китаю. На вооружении России находятся такие же истребители», — заявил американский военный.

В октябре портал Soha News сообщил, что, реагируя на угрозу российских ПВО в Сирии, США отправили для участия в учениях на Украине истребители F-15C Eagle, а Израиль — несколько летчиков, которые получили возможность испытать зенитные ракетные системы С-300.

В марте доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заявил, что «родственные в этнокультурном отношении с российским населением, говорящие с ним на одном языке, они (украинцы — прим. »Ленты.ру» ) будут незаменимы при ведении специальных действий с предварительным скрытным развертыванием».