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Украина показала поставленные из Польши БМП
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Украина показала поставленные из Польши БМП 

Рамблер 1 час назад
Украинские военные провели учебные стрельбы экипажей БМП-1АК, поставленных в рамках военно-технического сотрудничества Украины и Польши.
1/7  Журналистам, которые прибыли посмотреть на технику и ее возможности, разрешили лично проехаться внутри боевых машин
Фото:
2/7  Как сообщают военные, у полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек
Фото:
3/7  «А в самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений...
Фото:
4/7  ...Но даже несмотря на такую активную эксплуатацию за это время не было никаких нареканий или технических неисправностей», — говорится в сообщении
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В одной из бригад Вооруженных Сил Украины были проведены учебные стрельбы экипажей БМП-1АК, поставленных в рамках военно-технического сотрудничества Украины и Польши. Об этом на своей странице в Facebook сообщил концерн «Укроборонпром».
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