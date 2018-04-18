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Украина показала поставленные из Польши БМП
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Украина показала поставленные из Польши БМП
Рамблер
1 час назад
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Украинские военные провели учебные стрельбы экипажей БМП-1АК, поставленных в рамках военно-технического сотрудничества Украины и Польши.
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Журналистам, которые прибыли посмотреть на технику и ее возможности, разрешили лично проехаться внутри боевых машин
Фото:
"Укроборонпром"
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Как сообщают военные, у полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек
Фото:
"Укроборонпром"
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«А в самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений...
Фото:
"Укроборонпром"
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...Но даже несмотря на такую активную эксплуатацию за это время не было никаких нареканий или технических неисправностей», — говорится в сообщении
Фото:
"Укроборонпром"
5/7
Фото:
"Укроборонпром"
6/7
Фото:
"Укроборонпром"
7/7
Фото:
"Укроборонпром"
В одной из бригад Вооруженных Сил
Украины
были проведены учебные стрельбы экипажей БМП-1АК, поставленных в рамках военно-технического сотрудничества Украины и
Польши
. Об этом на
своей странице
в Facebook сообщил
концерн «Укроборонпром»
.
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