Украина показала поставленные из Польши БМП 

Журналистам, которые прибыли посмотреть на технику и ее возможности, разрешили лично проехаться внутри боевых машин

1/7 Журналистам, которые прибыли посмотреть на технику и ее возможности, разрешили лично проехаться внутри боевых машин

«А в самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений...

3/7 «А в самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений...