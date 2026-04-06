$79.7392.19

Земля в иллюминаторе: как проходит полет «Ориона» к Луне

Александр Котлеткин
Slide 1 of 14
Земля в иллюминаторе космического корабля «Орион»
1/11
Космический корабль «Орион» во время полета к Луне
2/11
Экипаж космического корабля «Орион» во время полета
3/11
Земля с борта космического корабля «Орион»
4/11
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Экипаж космического корабля «Орион» во время полета
5/11
Экипаж космического корабля «Орион» во время полета
6/11
Земля с борта космического корабля «Орион»
7/11
Экипаж космического корабля «Орион» во время полета
8/11
Экипаж космического корабля «Орион» во время полета
9/11
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Земля в иллюминаторе космического корабля «Орион»
10/11
Луна в иллюминаторе космического корабля «Орион»
11/11
Космический корабль «Орион» практически достиг Луны. По плану, экипаж миссии «Артемида 2» совершит облет естественного спутника Земли уже сегодня, после чего вернется домой. Всего астронавты проведут в космосе около 10 дней.

Полет космического корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида 2» стал первым пилотируемым запуском к Луне за последние 50 лет. В последний раз люди посещали спутник в декабре 1972 года.

Сейчас на борту корабля находятся три астронавта НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Несмотря на некоторые трудности с системами «Ориона», им уже удалось сделать несколько исторических снимков. 3 апреля космическое агентство НАСА опубликовало первую за 54 года цельную фотографию Земли, сделанную человеком. Кроме того, астронавты впервые увидели обратную сторону Луны. Спутник находится в приливном захвате и всегда повернут к планете одной стороной.

«Вчера вечером мы впервые увидели обратную сторону Луны, и это было просто потрясающе. Думаю, одна из интересных особенностей Луны, которая выглядит по-другому, — это ее темные участки (...). Это то, чего мы никогда раньше не видели», — отметила Кристина Кох.

Как проходит один из главных космических полетов XXI века — смотрите в галерее «Рамблера».