Земля в иллюминаторе: как проходит полет «Ориона» к Луне

Космический корабль «Орион» практически достиг Луны. По плану, экипаж миссии «Артемида 2» совершит облет естественного спутника Земли уже сегодня, после чего вернется домой. Всего астронавты проведут в космосе около 10 дней.

Полет космического корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида 2» стал первым пилотируемым запуском к Луне за последние 50 лет. В последний раз люди посещали спутник в декабре 1972 года.

Сейчас на борту корабля находятся три астронавта НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Несмотря на некоторые трудности с системами «Ориона», им уже удалось сделать несколько исторических снимков. 3 апреля космическое агентство НАСА опубликовало первую за 54 года цельную фотографию Земли, сделанную человеком. Кроме того, астронавты впервые увидели обратную сторону Луны. Спутник находится в приливном захвате и всегда повернут к планете одной стороной.

«Вчера вечером мы впервые увидели обратную сторону Луны, и это было просто потрясающе. Думаю, одна из интересных особенностей Луны, которая выглядит по-другому, — это ее темные участки (...). Это то, чего мы никогда раньше не видели», — отметила Кристина Кох.

