Национальный парк «Русская Арктика» празднует 15-летие

Национальный парк «Русская Арктика» 15 июня 2024 года празднует 15-летие. За эти годы в нацпарке проделали большую работу – были открыты новые виды, изучены популяции редчайших животных и организована генеральная уборка Арктики, и в целом там ни на день не прекращалась борьба за культурное, историческое и природное наследие западного сектора российской Арктики.

© Национальный парк "Русская Арктика"

Немного истории и фактов

Официальный день рождения «Русской Арктики» – 15 июня 2009 года. Именно в этот день президент России Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении нацпарка. «Русская Арктика» стала самой северной и самой большой особо охраняемой природной территорией страны.

Перед сотрудниками парка стоит множество задач: обеспечение экологического баланса на большой территории, сохранение природного и культурно-исторического наследия, включение арктических территорий в международную систему экологического туризма, а также охрана и защита местных экосистем.

Нацпарк расположен в Архангельской области на территории в 8,8 миллиона гектаров. Он охватывает два полярных архипелага – Новую Землю и Землю Франца-Иосифа.

© Рамблер

В «Русской Арктике» находятся крупнейшие в северном полушарии птичьи базары, масштабные лежбища моржей, водятся белые медведи, песцы, гренландские тюлени и нерпы. Белые медведи выбирают Землю Франца-Иосифа для рождения и воспитания своих малышей. Также этот архипелаг стал домом для нарвалов, гренландских китов, белух, беломордых дельфинов и 50 видов птиц.

В южном кластере нацпарка (северная оконечность острова Северный, Большие и Малые Оранские острова и другие) также живут медведи, киты, моржи, нерпы, морские зайцы, копытные лемминги, песцы и северные олени.

15 лет достижений

Одним из крупномасштабных проектов, которым по праву гордится коллектив парка – это организация работ по ликвидации накопленного экологического ущерба. В 2011 году по результатам геоэкологического обследования загрязнённых территорий была разработана программа, цель которой – не допустить дальнейшего ухудшения экологической ситуации и начать работы по ликвидации накопленного экологического ущерба. В июле 2012 года стартовала программа «генеральной уборки» Арктики. Участники экспедиций – ученые, экологи и добровольцы – начали исправлять последствия присутствия человека: убирать бочки из-под топлива, сломанную и брошенную технику, разбирать разрушающиеся здания. За 6 лет с архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля было удалено более 52 тонн металлолома, нефтяных шламов, каменного угля, строительного и бытового мусора.

© Рамблер

В нацпарке отмечали, что порой эти работы можно было сравнить с археологическими раскопками, а в целом они стали одной из самых важных экологических побед России в 21 веке.

«Пять лет велась ликвидация накопленного вреда на территории парка. Все эти годы ей сопутствовали сложные погодные и ледовые условия, суровый климат, трудности с логистикой. Но самым главным вызовом, пожалуй, было то, что подобных работ раньше вообще никто не делал», – подчеркнул директор национального парка Александр Кирилов.



Хотя «Русская Арктика» – относительно молодой парк, на его счету есть и важные научные достижения – к примеру, был обнаружен и описан новый вид комара, получивший имя по названию архипелага, и уточнены списки местных растительных сообществ. Сотрудники нацпарка начали оцифровывать старые архивные записи, уточняя исследования прошлых лет. Также была разработана геоинформационная система нацпарка и «Русская Арктика» выпустила список растений с информацией, которая копилась в архивах с 17 века.

Свои исследования в национальном парке проводят биологи, геологи, гляциологи (эксперты по ледникам), климатологи, орнитологи, археологи, экологи, сейсмологи и другие специалисты. Основной вектор их научной работы – изучение популяций и экологии ключевых и редких видов животных. Среди прочего, ученые оценивают риски влияния антропогенной нагрузки на места обитания животных, собирают данные для российской Красной книги и изучают сейсмологические процессы Арктики.

© Национальный парк "Русская Арктика"

Много лет в парке действует программа спутникового слежения за перемещениями белых медведей. Вся научная работа по изучению и сохранению этих животных в «Русской Арктике» стала частью государственной Стратегии сохранения белого медведя.

На территории парка было выявлено 93 объекта историко-культурного наследия, многие из которых имеют международное значение. Речь идет о поморских промысловых становищах, о лагерях экспедиций, о полярных станциях, памятных и навигационных знаках, оборонительных сооружениях времен Великой Отечественной войны и об уникальных образцах техники. Все эти объекты были исследованы и поставлены на учет сотрудниками парка. Они проводят археологические раскопки, реставрацию уникальных предметов и консервируют на местах полярные станции.

© Национальный парк "Русская Арктика"

В 2023 году, в год 150-летия открытия Земли Франца-Иосифа, на территории «Русской Арктики» была организована исследовательская экспедиция РГО. Ее участники исследовали запад архипелага – остров Земля Александры. Участники экспедиции смогли внести личный вклад в науку (они жили вместе с учеными и помогали им), посетили ледники, встретили белых медведей и китов, передвигаясь по маршруту на вездеходах, моторных лодках и пешком.

У национального парка есть четыре визит-центра: два из них – на мысе Желания (архипелаг Новая Земля) и в бухте Тихой на острове Гукера (Земля Франца-Иосифа), а еще два – в Архангельске. Центры в Архангельске помогают познакомиться с Арктикой тем людям, которые пока не могут ее посетить. Эти центры представляют собой просветительские и образовательные площадки с выставочным и лекционным залами.

В визит-центре «Арктическое посольство» проходят лектории об экологии и природе Арктики, образовательные занятия для школьников, мастер-классы на арктическую тематику, киносеансы и встречи с учеными.

В декабре 2022 года в визит-центре открылся Музей Русской Арктики. Он объединил уникальные экспонаты живой природы и свидетельства освоения региона. Все экспонаты были привезены с территории национального парка.

© Национальный парк "Русская Арктика"

Активность нацпарка выходит и за пределы Арктики. Во время пандемии парк реализовал видеопроект «Арктический ликбез», 70 выпусков которого помогли зрителям лучше узнать Арктику. Также парк снял и выпустил шесть научно-популярных и документальных фильмов.

В декабре 2023 года в московском Дарвиновском музее открылась фотовыставка «Русской Арктики», посвященная 150-летию открытия Земли Франца-Иосифа. В творческом проекте «Жемчужина Арктики» были представлены несколько десятков работ, запечатлевших айсберги и горы архипелага, загадочные шары, удивительных животных и самые красивые арктические цветы.

Взгляд в будущее

Месяц назад в нацпарке сообщили, что на местной полевой базе «Омега» откроется научная станция и лаборатория. Эта станция – совместный проект «Русской Арктики» и РГО, она позволит ученым вести круглогодичные наблюдения на архипелаге.

На 2024 год ученые запланировали разнообразную работу: к примеру, Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова продолжит изучать баренцевоморских белых медведей - их распределение, динамику численности и здоровье. Ученые планируют нанести на карту места расположения «родильных домов» белого медведя. Эксперты из Института физики Земли имени Шмидта РАН продолжат фундаментальные исследования в области геологии, геофизики, сейсмологии, мерзлотоведения, биологии и гидрометеорологии.

© Рамблер

Научная станция позволит работать на территории «Русской Арктики» не только профессиональным ученым. Нацпарк развивает концепцию гражданской науки – согласно ей, любой заинтересованный человек может помочь ученым, выполняя не требующую специальной подготовки работу.

Руководство и коллектив парка ищут возможности и для развития туризма – в частности, яхтенного. Первые яхты с небольшими туристическими группами появились у берегов Земли Франца-Иосифа еще в 2012 году. К 2023-му четыре из шести туристических рейсов к архипелагу были яхтенными. Благодаря своей малой осадке и высокой маневренности парусно-моторные яхты могут находиться в прибрежной мелководной зоне. Их экипажам проще менять места высадок в зависимости от погоды и ледовой обстановки. В будущем на сайте ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» появится калькулятор тура, где каждый турист сможет отметить интересные для него точки на территории парка.