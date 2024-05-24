На полевой базе "Русской Арктики" откроется научная лаборатория

На полевой базе «Омега» национального парка «Русская Арктика» ожидается открытие научной лаборатории. Соответствующая информация появилась на сайте парка.

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По словам директора «Русской Арктики» Александра Кирилова, создание постоянно действующей научной станции и лаборатории является приоритетной целью 2024 года. Таким образом у ученых появится возможность вести системные наблюдения на архипелаге. Это совместный проект национального парка «Русская Арктика» и Русского географического общества (РГО). Реализация его предполагает закупку оборудования для проведения полевых исследований и первичной обработки полученных результатов.

В национальном парке "Русская Арктика" ежегодно проводят множество научных работ. Например, сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова занимаются мониторингом баренцевоморской группировки белого медведя для оценки ее состояния, изучают пространственное и сезонное распределение животных, динамику их численности. Кроме того, оцениваются размеры выводков на острове Земля Александры.