На полевой базе "Русской Арктики" откроется научная лаборатория
На полевой базе «Омега» национального парка «Русская Арктика» ожидается открытие научной лаборатории. Соответствующая информация появилась на сайте парка.
По словам директора «Русской Арктики» Александра Кирилова, создание постоянно действующей научной станции и лаборатории является приоритетной целью 2024 года. Таким образом у ученых появится возможность вести системные наблюдения на архипелаге. Это совместный проект национального парка «Русская Арктика» и Русского географического общества (РГО). Реализация его предполагает закупку оборудования для проведения полевых исследований и первичной обработки полученных результатов.
В национальном парке "Русская Арктика" ежегодно проводят множество научных работ. Например, сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова занимаются мониторингом баренцевоморской группировки белого медведя для оценки ее состояния, изучают пространственное и сезонное распределение животных, динамику их численности. Кроме того, оцениваются размеры выводков на острове Земля Александры.
"Научная станция позволит работать в высокоширотной Арктике не только профессиональным ученым, но развивать концепцию гражданской науки, согласно которой любой неравнодушный человек может помочь ученым, выполняя работу, которая не требует специальной подготовки, но важна для сбора данных. К изучению острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. можно присоединиться уже в августе этого года – помогая в сборе материалов для исследований", – отметил Александр Кирилов.