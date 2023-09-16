Арктиковедение и белые медведи: как открыли новый вид комара?

«Рамблер» продолжает рассказывать, как проходит уникальная экспедиция Русского географического общества по следам первооткрывателей Земли Франца-Иосифа. Группа уже несколько дней находится на острове Земля Александры, расположенном на территории национального парка «Русская Арктика». Чем занимается нацпарк, какие задачи решает и планирует решать, читайте в нашем материале.

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Национальный парк «Русская Арктика» был образован в 2009 году. Он является одной из крупнейших особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в мире и самой большой в России. Парк состоит из двух кластеров – Северного и Южного.

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Архипелаг Земля Франца-Иосифа, включающий в себя порядка 200 островов, представляет собой Северный кластер. Южный кластер Парка – это северная оконечность острова Северный архипелага Новая Земля и несколько близлежащих островов.

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Как рассказал директор нацпарка «Русская Арктика» Александр Кирилов, основные направления деятельности парка – это сохранение природных комплексов и объектов, научно-исследовательская и просветительская работа, защита редких видов животных и растений.

На территории «Русской Арктики» обитает несколько видов краснокнижных животных: белый медведь, атлантический морж, зубатый кит нарвал, гренландский кит, белая чайка, новоземельский северный олень, атлантическая казарка.

Национальный парк "Русская Арктика"

В 2019 году ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» совместно с ПАО «НК «Роснефть» запустили проект «Чистая Арктика», целью которого стало изучение миграции нефтепродуктов в сезонно таллом слое на участках островов арх. Земля Франца-Иосифа и восстановление местных экосистем в случае нефтепроливов. Это был интересный проект явившийся логическим продолжением больших работ по ликвидации накопленного экологического ущерба.

Мероприятия по ликвидации экологического ущерба начали проводиться на территории «Русской Арктики» более десятилетия назад. В 2012-2017 годах на Земле Франца-Иосифа разбирали аварийные здания, инфраструктуру заброшенных полярных станций, собирали, вывозили на материк и утилизировали отходы.

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Одной из главных проблем на арктических территориях, которые осваивались в советское время, было загрязнение поверхности нефтепродуктами – их завозили и хранили в значительных объемах. При аварийных разливах жидкие нефтепродукты за короткий период поражают значительные площади и проникают в грунт. Особенно ярко это происходило в начале 90-х годов прошлого века, при сворачивании деятельности в Арктике.

Результаты исследований, проведенных в рамках проекта «Чистая Арктика», показали, что за неполные десять лет концентрация нефтепродуктов в грунте на территории нацпарка снизилась до десяти раз на отдельных участках.

Первый этап проекта «Чистая Арктика» проходил в 2019 году на острове Земля Александры архипелага ЗФИ. Специалисты «Русской Арктики» и Института географии РАН взяли пробы почв и грунтов в поисках нефтепродуктов, а затем определили возможности рекультивации с минимальным ущербом для экосистемы. В ходе испытаний были обнаружены бактерии-эндемики, способные разлагать нефтепродукты при низкой температуре (от двух до шести градусов Цельсия).

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Участникам юбилейной экспедиции РГО рассказали, что Парк в своей деятельности делает акцент на работе с профильными институтами РАН. Эта работа постоянная, её план утверждается ежегодно на Научном совете нацпарка. Несмотря на относительно недолгую историю, Парк имеет научные достижения – к примеру, был обнаружен и описан новый вид комара, который получил имя по названию архипелага, уточнены списки растительных сообществ населяющих территорию национального парка.

Одной из особенностей работы Парка является цифровизация процессов – сотрудники оцифровывают старые архивные записи, уточняют исследования прошлых лет. Разработана и ведется геоинформационная система нацпарка. Так был выпущен список растений, в котором была проанализирована информация, накопленная в архивах, начиная с 17 века.

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У нацпарка «Русская Арктика» есть визит-центры, расположенные как на территории самого парка, так и в г. Архангельске. В архангельском визит-центре «Арктическое посольство» можно посетить Музей Русской Арктики, в котором собраны предметы из различных экспедиций, представлена минералогическая коллекция, объекты живой природы, там же можно посмотреть документальные фильмы об Арктике, снятые, в том числе, и сотрудниками парка, поиграть в игры и квесты на арктическую тематику.