В Москве открылась фотовыставка национального парка «Русская Арктика»

«В Арктике возникает ощущение нереальности, как будто ты прилетел на другую планету. Потому что там другой туман, другие облака, другие закаты, другая радуга. Какая-то особенная чистота, практически стерильность, поэтому так остро понимаешь необходимость беречь, сохранить, показать всем, кто не попадет никогда», - рассказал сотрудник национального парка, фотограф Николай Гернет.