В Москве открылась фотовыставка национального парка «Русская Арктика»

В Москве состоялось торжественное открытие фотовыставки национального парка «Русская Арктика»
В Дарвиновском музее в Москве 7 декабря 2023 года открылась фотовыставка национального парка «Русская Арктика», посвященная 150-летию открытия архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщается на сайте парка.
Выставка будет проходить с 7 декабря 2023-го по 18 февраля 2024 года. А торжественное открытие состоялось сегодня, 14 декабря.
В творческом проекте «Жемчужина Арктики» представлены 30 работ, на которых запечатлены айсберги и горные вершины Земли Франца-Иосифа, загадочные шары острова Чампа, нарвалы, моржи, белые медведи и самые красивые арктические цветы.
«В Арктике возникает ощущение нереальности, как будто ты прилетел на другую планету. Потому что там другой туман, другие облака, другие закаты, другая радуга. Какая-то особенная чистота, практически стерильность, поэтому так остро понимаешь необходимость беречь, сохранить, показать всем, кто не попадет никогда», - рассказал сотрудник национального парка, фотограф Николай Гернет.
В парке «Русская Арктика» назвали Землю Франца-Иосифа настоящим «краем земли», откуда до Северного полюса ближе, чем до материка. Не все туристы могут позволить себе такую поездку, поэтому качественные, уникальные фотографии - единственная для большинства людей возможность познакомиться с Арктикой.