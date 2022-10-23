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21 минуту назад

110 лет под водой: как выглядит «Титаник»

Александр Котлеткин

Крушение самого роскошного и современного пассажирского лайнера начала XX века «Титаника» потрясло все мировое сообщество. В результате столкновения с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в ледяных водах Северной Атлантики погибли от 1495 до 1635 человек. Поиски причин катастрофы, хронология событий, судьбы выживших до сих пор волнуют исследователей по всему миру. В 1997 году канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон снял одноименный фильм «Титаник», который сделал эту трагедию поистине культовой.

1/11 Вид на нос «Титаника»
Фото: oceangateexpeditions.com
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2/11 Левый якорь «Титаника»
Фото: oceangateexpeditions.com
3/11 Крупный план палубного оборудования «Титаника» через иллюминатор подводного аппарата
Фото: oceangateexpeditions.com
4/11 Обломки «Титаника»
Фото: oceangateexpeditions.com
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5/11 Крупный план одного из иллюминаторов «Титаника»
Фото: oceangateexpeditions.com
6/11 Световой люк «Титаника», палуба и перила
Фото: oceangateexpeditions.com
7/11 Крупный план палубы «Титаника»
Фото: oceangateexpeditions.com
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8/11 Крупный план ржавой палубы «Титаника»
Фото: oceangateexpeditions.com
9/11 Останки штурвала корабля
Фото: oceangateexpeditions.com
10/11 Крупный план палубы «Титаника»
Фото: oceangateexpeditions.com
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11/11 Кадр из кинофильма «Титаник»
Фото: 20th Century Fox

В 2022 году компании OceanGate Expeditions удалось заснять, как выглядит легендарный лайнер спустя 110 лет после своего крушения. Даже сейчас корабль продолжает хранить множество тайн, которые стремятся раскрыть исследователи.

Что стало с самым известным пассажирским лайнером 20 века – в галерее «Рамблера».

Наука и техника,Фото,Джеймс Кэмерон,
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