110 лет под водой: как выглядит «Титаник»

Крушение самого роскошного и современного пассажирского лайнера начала XX века «Титаника» потрясло все мировое сообщество. В результате столкновения с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в ледяных водах Северной Атлантики погибли от 1495 до 1635 человек. Поиски причин катастрофы, хронология событий, судьбы выживших до сих пор волнуют исследователей по всему миру. В 1997 году канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон снял одноименный фильм «Титаник», который сделал эту трагедию поистине культовой.