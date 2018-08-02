У России таких ракет нет. И не будет 

В 2020-х в мире должно появиться порядка десяти новых средних, тяжелых и сверхтяжелых ракет. Больше всего носителей обещают представить США, хотя первой в следующем десятилетии полетит, скорее всего, ракета ЕС. Американские и европейские разработчики отказались от использования керосина в ракетных двигателях в пользу водорода и метана, в отличие от России, новые носители которой если и полетят, то на прошедших очередную модернизацию старых советских силовых агрегатах, работающих на основе керосина. При этом три ракеты США будут многоразовыми, тогда как ЕС и Россия продолжат использовать одноразовые технологии. В галерее «Лента.ру»рассказывает об основных новейших носителях следующего десятилетия.