У России таких ракет нет. И не будет 

1/10 Европейский носитель Ariane 6 получит две конфигурации: среднетяжелую A62 и тяжелую A64. В перспективе A62 заменит российский средний «Союз-СТ-Б», запускаемый с космодрома Куру, а A64 после 2023 года окончательно вытеснит европейскую тяжелую Ariane 5. На пять лет разработки ракеты и соответствующей инфраструктуры выделено 3,6 миллиарда евро Фото: ESA–David Ducros

2/10 Разрабатываемая под руководством американской компании Boeing сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System) предназначена для миссий к Луне и Марсу. Первый полет базовая версия ракеты должна совершить в 2020 году. НАСА допускает использование SLS для запуска десяти миссий, включающих отправку межпланетной станции к Европе (спутнику Юпитера с подповерхностным океаном) Фото: NASA

3/10 Тяжелая ракета New Glenn будет выполняться в версиях с двумя или тремя ступенями с максимальной грузоподъемностью до 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Первый пуск носителя запланирован на 2020 год. В настоящее время New Glenn располагает контрактами на восемь коммерческих пусков. Главным конкурентом Blue Origin в США и мире считается SpaceX Фото: Blue Origin

4/10 Частично многоразовая ракета Vulcan, рассчитанная на выведение на низкую околоземную орбиту до 40 тонн полезной нагрузки, впервые должна стартовать в 2020 году. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один российский двухкамерный агрегат РД-180 первой ступени Atlas 5 Фото: cdn.arstechnica.net

5/10 Транспортная система BFR (Big Falcon Rocket) компании SpaceX. В многоразовом варианте супертяжелый носитель рассчитан на выведение на комфортную транспортировку до ста человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Ракета полетит в 2022 году. Менее чем за час транспортная система доставит человека в любую точку земного шара, а стоимость билета будет несколько тысяч долларов Фото: Interplanetary Transport System

6/10 Тяжелая ракета OmegA компании Northrop Grumman. В максимальной конфигурации (шесть боковых ускорителей на первой ступени) носитель рассчитан на выведение до 7,8 тонны на геопереходную орбиту. В компании рассчитывают запустить версию носителя с двумя боковыми ускорителями в 2021-м, а с шестью — в 2024-м Фото: Orbital ATK

7/10 Японское агентство аэрокосмических исследований и компания Mitsubishi Heavy Industries запуск новой ракеты H3 (в варианте без боковых ускорителей) запланировали на 2020 год. На геопереходную орбиту H3 в максимальной конфигурации будет способна отправлять до 6,5 тонны. Стоимость старта новой ракеты в минимальной комплектации оценивается в 45 миллионов долларов Фото: nikkan.co

8/10 Двухступенчатая средняя ракета «Союз-5». Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн. Стоимость пуска оценивается в 35 миллионов долларов. Планируется создание версии носителя, предназначенного для запуска с «Наземного старта» и «Морского старта», хотя реализация таких планов, особенно в последнее время, вызывает большие вопросы Фото: «Роскосмос»

9/10 Сегодня «Ангара» представляет собой абсолютно архаичную ракету. На ее первой ступени стоит упрощенная версия продаваемого в США двигателя РД-180, созданного на основе советского РД-170. Вторая ступень носителя получила силовой агрегат от «Блока И» ракеты «Союз-2». Стоимость тяжелой версии «Ангары» составляет 100 миллионов долларов, что более чем в полтора раза дороже «Протон-М» и Falcon 9 Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости