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У России таких ракет нет. И не будет
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У России таких ракет нет. И не будет 

Lenta.ru 2 часа назад
В 2020-х в мире должно появиться порядка десяти новых средних, тяжелых и сверхтяжелых ракет. В своей галерее «Лента.ру»рассказывает об основных новейших носителях следующего десятилетия.
1/10  Европейский носитель Ariane 6 получит две конфигурации: среднетяжелую A62 и тяжелую A64. В перспективе A62 заменит российский средний «Союз-СТ-Б», запускаемый с космодрома Куру, а A64 после 2023 года окончательно вытеснит европейскую тяжелую Ariane 5. На пять лет разработки ракеты и соответствующей инфраструктуры выделено 3,6 миллиарда евро
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2/10  Разрабатываемая под руководством американской компании Boeing сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System) предназначена для миссий к Луне и Марсу. Первый полет базовая версия ракеты должна совершить в 2020 году. НАСА допускает использование SLS для запуска десяти миссий, включающих отправку межпланетной станции к Европе (спутнику Юпитера с подповерхностным океаном)
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3/10  Тяжелая ракета New Glenn будет выполняться в версиях с двумя или тремя ступенями с максимальной грузоподъемностью до 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Первый пуск носителя запланирован на 2020 год. В настоящее время New Glenn располагает контрактами на восемь коммерческих пусков. Главным конкурентом Blue Origin в США и мире считается SpaceX
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4/10  Частично многоразовая ракета Vulcan, рассчитанная на выведение на низкую околоземную орбиту до 40 тонн полезной нагрузки, впервые должна стартовать в 2020 году. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один российский двухкамерный агрегат РД-180 первой ступени Atlas 5
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5/10  Транспортная система BFR (Big Falcon Rocket) компании SpaceX. В многоразовом варианте супертяжелый носитель рассчитан на выведение на комфортную транспортировку до ста человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Ракета полетит в 2022 году. Менее чем за час транспортная система доставит человека в любую точку земного шара, а стоимость билета будет несколько тысяч долларов
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6/10  Тяжелая ракета OmegA компании Northrop Grumman. В максимальной конфигурации (шесть боковых ускорителей на первой ступени) носитель рассчитан на выведение до 7,8 тонны на геопереходную орбиту. В компании рассчитывают запустить версию носителя с двумя боковыми ускорителями в 2021-м, а с шестью — в 2024-м
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7/10  Японское агентство аэрокосмических исследований и компания Mitsubishi Heavy Industries запуск новой ракеты H3 (в варианте без боковых ускорителей) запланировали на 2020 год. На геопереходную орбиту H3 в максимальной конфигурации будет способна отправлять до 6,5 тонны. Стоимость старта новой ракеты в минимальной комплектации оценивается в 45 миллионов долларов
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8/10  Двухступенчатая средняя ракета «Союз-5». Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн. Стоимость пуска оценивается в 35 миллионов долларов. Планируется создание версии носителя, предназначенного для запуска с «Наземного старта» и «Морского старта», хотя реализация таких планов, особенно в последнее время, вызывает большие вопросы
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9/10  Сегодня «Ангара» представляет собой абсолютно архаичную ракету. На ее первой ступени стоит упрощенная версия продаваемого в США двигателя РД-180, созданного на основе советского РД-170. Вторая ступень носителя получила силовой агрегат от «Блока И» ракеты «Союз-2». Стоимость тяжелой версии «Ангары» составляет 100 миллионов долларов, что более чем в полтора раза дороже «Протон-М» и Falcon 9
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10/10  В планы Китая входит создание сверхтяжелой ракеты Long March 9 грузоподъемностью до 140 тонн на низкую околоземную орбиту и до 50 тонн — на геостационарную. В настоящее время примерно 70 процентов компонентов ракеты уже проходят испытания. Первый полет носителя запланирован на конец 2020-х
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В 2020-х в мире должно появиться порядка десяти новых средних, тяжелых и сверхтяжелых ракет. Больше всего носителей обещают представить США, хотя первой в следующем десятилетии полетит, скорее всего, ракета ЕС. Американские и европейские разработчики отказались от использования керосина в ракетных двигателях в пользу водорода и метана, в отличие от России, новые носители которой если и полетят, то на прошедших очередную модернизацию старых советских силовых агрегатах, работающих на основе керосина. При этом три ракеты США будут многоразовыми, тогда как ЕС и Россия продолжат использовать одноразовые технологии. В галерее «Лента.ру»рассказывает об основных новейших носителях следующего десятилетия.
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