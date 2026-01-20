«Я не девочка для битья». Ольге Бузовой — 40

Певица Ольга Бузова во время выступления, 2021 год
Певица Ольга Бузова во время выступления, 2021 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ольга Бузова, 2007 год
Ольга Бузова, 2007 год 
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Участники проекта «Дом-2 « Ольга Бузова и Роман Третьяков в интернет-кафе, где состоялась презентация нового проекта «Дом-3», 2006 год
Участники проекта «Дом-2 « Ольга Бузова и Роман Третьяков в интернет-кафе, где состоялась презентация нового проекта «Дом-3», 2006 год 
© Алексей Панов/РИА Новости
Ольга Бузова, дизайнер Алексей Федоров и Анфиса Чехова, 2009 год
Ольга Бузова, дизайнер Алексей Федоров и Анфиса Чехова, 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Виктория Боня и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова в ресторане Marusya на «Дружественной встрече в поддержку турнира ЕВРО – 2012», 2010 год
Телеведущая Виктория Боня и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова в ресторане Marusya на «Дружественной встрече в поддержку турнира ЕВРО – 2012», 2010 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Митя Фомин, Алексей Митрофанов и Ольга Бузова на вечеринке в честь 10-летия радиостанции Monte Carlo, 2010 год
Митя Фомин, Алексей Митрофанов и Ольга Бузова на вечеринке в честь 10-летия радиостанции Monte Carlo, 2010 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Дизайнер Андрей Павлов, актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Ольга Бузова (слева направо) после показа премьерной коллекции весна/лето 2011 Андрея Павлова, 2010 го
Дизайнер Андрей Павлов, актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Ольга Бузова (слева направо) после показа премьерной коллекции весна/лето 2011 Андрея Павлова, 2010 го 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Ольга Бузова в караоке-клубе «Истерика», где проходило празднование дня рождения Маши Малиновской, 2011 год
Ольга Бузова в караоке-клубе «Истерика», где проходило празднование дня рождения Маши Малиновской, 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Полузащитник ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии, 2013 год
Полузащитник ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии, 2013 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ольга Бузова на трибуне перед матчем 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Локомотив» (Москва) и ФК «Спартак» (Москва), 2016 год
Ольга Бузова на трибуне перед матчем 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Локомотив» (Москва) и ФК «Спартак» (Москва), 2016 год 
© Владимир Песня/РИА Новости
Ольга Бузова перед началом XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2017» в СК «Олимпийский» в Москве, 2017
Ольга Бузова перед началом XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2017» в СК «Олимпийский» в Москве, 2017 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала RU.TV, 2017 год
Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала RU.TV, 2017 год 
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Ольга Бузова перед церемонией вручения VIII Русской Музыкальной премии телеканала RU.TV в зале «Крокус Сити Холл» в Москве, 2018 год
Ольга Бузова перед церемонией вручения VIII Русской Музыкальной премии телеканала RU.TV в зале «Крокус Сити Холл» в Москве, 2018 год 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Телеведущая, певица Ольга Бузова на церемонии открытия международного музыкального фестиваля «Жара» в Баку, 2019 год
Телеведущая, певица Ольга Бузова на церемонии открытия международного музыкального фестиваля «Жара» в Баку, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку, 2019 год
Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров и певица Ольга Бузова на премьере мультфильма «100% волк» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», 2021 год
Певец Филипп Киркоров и певица Ольга Бузова на премьере мультфильма «100% волк» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», 2021 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Ольга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ им. Горького, 2021 год
Ольга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ им. Горького, 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант и телеведущая Ольга Бузова на премьере фильма «Ёлки 8» в Москве, 2021 год
Телеведущий Иван Ургант и телеведущая Ольга Бузова на премьере фильма «Ёлки 8» в Москве, 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ольга Бузова на открытии выставки в честь 18-летия своей работы в российском шоу-бизнесе в Москве, 2022 год
Ольга Бузова на открытии выставки в честь 18-летия своей работы в российском шоу-бизнесе в Москве, 2022 год 
© Алексей Майшев/РИА Новости

Ольга Бузова во время выступления на концерте «Вот она я!» в «Крокус Сити Холле», 2022 год
Ольга Бузова во время выступления на концерте «Вот она я!» в «Крокус Сити Холле», 2022 год 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Ольга Бузова на красной дорожке перед началом V музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2022 год
Ольга Бузова на красной дорожке перед началом V музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2022 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ольга Бузова во время выступления на концерте «Вот она я!» в «Крокус Сити Холле», 2022 год
Ольга Бузова во время выступления на концерте «Вот она я!» в «Крокус Сити Холле», 2022 год 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Ольга Бузова на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт», 2022 год
Ольга Бузова на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт», 2022 год 
© Павел Бедняков/РИА Новости
Ольга Бузова выступает в шоу «Под звуки поцелуев» в концертном зале «Известия-Холл», 2023 год
Ольга Бузова выступает в шоу «Под звуки поцелуев» в концертном зале «Известия-Холл», 2023 год 
© Алексей Майшев/РИА Новости

Ольга Бузова и Надежда Бабкина выступают в шоу «Надежда Бабкина. Юбилей, который пошел не так» в постановке Дмитрия Петруня и Максима Лахно в Московском государственном академическом театре «Русская песня», 2025 год
Ольга Бузова и Надежда Бабкина выступают в шоу «Надежда Бабкина. Юбилей, который пошел не так» в постановке Дмитрия Петруня и Максима Лахно в Московском государственном академическом театре «Русская песня», 2025 год 
© Илья Питалев/РИА Новости
Ольга Бузова, 2025 год
Ольга Бузова, 2025 год 
© Алексей Майшев/РИА Новости

20 января телеведущая и певица Ольга Бузова отмечает 40-летний юбилей. Получив известность благодаря «Дому-2», она стала звездой и в других областях шоу-бизнеса.

Бузова родилась в Ленинграде в семье военного и стоматолога. В 2002 году она с серебряной медалью окончила школу №631, а спустя шесть лет получила красный диплом географического факультета СПбГУ. В процессе обучения она освоила четыре иностранных языка: английский, итальянский, литовский и немецкий. Несколько лет спустя Ольга Бузова отучилась на психолога.

В 2004 году, в 18-летнем возрасте, стала сниматься в шоу «Дом-2». В качестве участницы она провела там четыре года. Впоследствии по итогам зрительского голосования ее признали лучшей героиней за всю историю проекта. В тот период Бузова и ее молодой человек Роман Третьяков, также являвшийся участником шоу, выпустили две книги: «Роман с Бузовой. Любовь online» и «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки». Также она активно принимала участие в других телепроектах. В 2007 году Бузова и Третьяков расстались.

Последующие романы артистки также широко обсуждались. Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Их брак распался со скандалом. Артистка назвала причиной развода измены мужа. В разные периоды жизни она состояла в отношениях с бизнесменом Тимофеем Майоровым, блогером Давидом Манукяном и победителем проекта «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым. Последнее время Ольга Бузова держит личную жизнь в секрете.

В 2008 году Бузова стала одной из ведущих «Дома-2» — в этом качестве она работала до самого закрытия шоу на телеканале ТНТ в 2020 году. Одновременно с этим она строила карьеру и в других областях. Так, в 2010 году она дебютировала в театре «Школа современной пьесы», а в 2011-м выпустила свою первую песню — «Не забывай».

В 2016 году ее трек «Под звуки поцелуев» стал хитом, возглавив рейтинг iTunes, а на следующий год артистка выпустила одноименный альбом. Также в ее музыкальной карьере есть сборники «Принимай меня» (2018) и «Вот она я» (2021), множество синглов вроде «Мало половин», «Верни», «Водица» и «Танцуй под Бузову».

Помимо этого, Бузова являлась совладелицей бренда украшений Bijoux и креативным партнером модного бренда C&C. Кроме того, она снялась почти в двух десятках фильмов.

Артистка призналась, что отвечает на критику хейтеров лишь в редких случаях.

«В какой-то момент мне прям стало так за себя обидно. Мне хотелось сказать: «Алло, ребят, я не девочка для битья, успокойтесь уже, хорош! Вам не стыдно?» — сказала она в интервью Надежде Стрелец в 2023 году.

«Газета.Ru» по случаю юбилея Ольги Бузовой подготовила галерею с ее фотографиями в разные годы.