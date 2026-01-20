20 января телеведущая и певица Ольга Бузова отмечает 40-летний юбилей. Получив известность благодаря «Дому-2», она стала звездой и в других областях шоу-бизнеса.

Бузова родилась в Ленинграде в семье военного и стоматолога. В 2002 году она с серебряной медалью окончила школу №631, а спустя шесть лет получила красный диплом географического факультета СПбГУ. В процессе обучения она освоила четыре иностранных языка: английский, итальянский, литовский и немецкий. Несколько лет спустя Ольга Бузова отучилась на психолога.

В 2004 году, в 18-летнем возрасте, стала сниматься в шоу «Дом-2». В качестве участницы она провела там четыре года. Впоследствии по итогам зрительского голосования ее признали лучшей героиней за всю историю проекта. В тот период Бузова и ее молодой человек Роман Третьяков, также являвшийся участником шоу, выпустили две книги: «Роман с Бузовой. Любовь online» и «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки». Также она активно принимала участие в других телепроектах. В 2007 году Бузова и Третьяков расстались.

Последующие романы артистки также широко обсуждались. Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Их брак распался со скандалом. Артистка назвала причиной развода измены мужа. В разные периоды жизни она состояла в отношениях с бизнесменом Тимофеем Майоровым, блогером Давидом Манукяном и победителем проекта «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым. Последнее время Ольга Бузова держит личную жизнь в секрете.

В 2008 году Бузова стала одной из ведущих «Дома-2» — в этом качестве она работала до самого закрытия шоу на телеканале ТНТ в 2020 году. Одновременно с этим она строила карьеру и в других областях. Так, в 2010 году она дебютировала в театре «Школа современной пьесы», а в 2011-м выпустила свою первую песню — «Не забывай».

В 2016 году ее трек «Под звуки поцелуев» стал хитом, возглавив рейтинг iTunes, а на следующий год артистка выпустила одноименный альбом. Также в ее музыкальной карьере есть сборники «Принимай меня» (2018) и «Вот она я» (2021), множество синглов вроде «Мало половин», «Верни», «Водица» и «Танцуй под Бузову».

Помимо этого, Бузова являлась совладелицей бренда украшений Bijoux и креативным партнером модного бренда C&C. Кроме того, она снялась почти в двух десятках фильмов.

Артистка призналась, что отвечает на критику хейтеров лишь в редких случаях.

«В какой-то момент мне прям стало так за себя обидно. Мне хотелось сказать: «Алло, ребят, я не девочка для битья, успокойтесь уже, хорош! Вам не стыдно?» — сказала она в интервью Надежде Стрелец в 2023 году.

«Газета.Ru» по случаю юбилея Ольги Бузовой подготовила галерею с ее фотографиями в разные годы.