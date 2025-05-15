Кто такой Гусейн Гасанов

Александр Котлеткин
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Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовной статье. Суд считает, что звезда социальных сетей занимался легализацией средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Представители Гасанова решение об аресте решили обжаловать.

Сам блогер-миллионник свою вину отрицает. Также на своей странице в социальных сетях он заявил, что не имеет долгов по налогам. Кроме того, Гасанов пообещал подать в суд на главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, из-за ее постов о его деятельности в Telegram.

Гусейн Гасанов один из самых популярных русскоязычных блогеров. На его страницу в социальных сетях подписаны более 30 миллионов человек. Такой популярности он добился благодаря коротким юмористическим роликам, которые Гасанов начал публиковать еще в 2015 году.

В июле 2021 года блогер Wylsacom раскритиковал обучающий курс Гусейна Гасанова «Мышление миллионера». По словам Wylsacom, он оплатил участие в курсе, но обещанные занятия так и не были проведены. Об этом сообщает URA.ru.

Кадры из жизни блогера с мышлением миллионера — в галерее «Рамблера».

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