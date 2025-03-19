Как выглядит дочь Сергея Шнурова Серафима

Дочь лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова опубликовала фотографию в откровенном купальнике. Накануне Серафима отдыхала в загородном оздоровительном комплексе, где сделала несколько снимков в зоне спа. 31-летняя девушка довольно редко делится подобными кадрами в социальных сетях.

Девушка родилась в браке музыканта с Марией Исмагиловой. Она окончила философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета, однако работает графическим дизайнером. В 2016 году Шнурова вышла замуж, ее избранником стал бармен Вячеслав Астанин, сообщает Газета.Ru.

Серафима старается не афишировать свою личную жизнь. У себя в блоге девушка делится в основном кадрами из путешествий по России и из родного Санкт-Петербурга.

Как выглядит Серафима Шнурова-Астанина — в галерее «Рамблера».