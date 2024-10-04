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Рыженькая из «Тату». Лене Катиной — 40

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Певица Лена Катина во время индивидуальной фотосессии
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Певица Лена Катина во время индивидуальной фотосессии 
© Natalia Shakhanova/Global Look Press
Певица Лена Катина (поп-дуэт «Тату») во время выступления в Москве
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Певица Лена Катина (поп-дуэт «Тату») во время выступления в Москве 
© Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press
Поп-дуэт «Тату»: Лена Катина и Юля Волкова во время постановочной студийной фотосессии
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Поп-дуэт «Тату»: Лена Катина и Юля Волкова во время постановочной студийной фотосессии 
© Yurii Zheludev/Russian Look/Global Look Press
Певица Лена Катина (поп-дуэт «Тату») прогуливается по набережной Москвы
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Певица Лена Катина (поп-дуэт «Тату») прогуливается по набережной Москвы 
© Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press

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Певица Лена Катина (поп-дуэт «Тату») во время индивидуальной фотосессии
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Певица Лена Катина (поп-дуэт «Тату») во время индивидуальной фотосессии 
© Elena Grigor'eva/Russian Look/Global Look Press
Российский поп-дуэт «Тату», Лена Катина и Юлия Волкова, позируют с наградой «Платиновый диск» за продажу более миллиона музыкальных копий в Европе
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Российский поп-дуэт «Тату», Лена Катина и Юлия Волкова, позируют с наградой «Платиновый диск» за продажу более миллиона музыкальных копий в Европе 
© Денисов Антон/ТАСС
Певицы Юлия Волкова и Лена Катина (поп-дуэт «Тату») во время автограф-сессии
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Певицы Юлия Волкова и Лена Катина (поп-дуэт «Тату») во время автограф-сессии 
© Kirill Belyaev/Russian Look/Global Look Press
Российский поп-дуэт «Тату», Елена Катина и Юлия Волкова (на снимке снизу вверх) прибывают на поезде в Ригу для участия в 48-м международном конкурсе «Евровидение». Латвия, 20 мая 2003 года
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Российский поп-дуэт «Тату», Елена Катина и Юлия Волкова (на снимке снизу вверх) прибывают на поезде в Ригу для участия в 48-м международном конкурсе «Евровидение». Латвия, 20 мая 2003 года 
© Лисицын Виктор/ТАСС
Солистки дуэта «Тату» Юля Волкова (слева) и Лена Катина (справа) приехали на церемонию вручения первой телевизионной музыкальной премии «Муз-ТВ 2003», Москва, Россия, 6 июня 2003 года
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Солистки дуэта «Тату» Юля Волкова (слева) и Лена Катина (справа) приехали на церемонию вручения первой телевизионной музыкальной премии «Муз-ТВ 2003», Москва, Россия, 6 июня 2003 года 
© Кузин Андрей/ТАСС

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Солистка поп-дуэта «Тату» Елена Катина в медиагипермаркете «Союз» во время автограф-сессии группы. Москва, Россия, 21 октября 2005 года
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Солистка поп-дуэта «Тату» Елена Катина в медиагипермаркете «Союз» во время автограф-сессии группы. Москва, Россия, 21 октября 2005 года 
© Саверкин Александр/ТАСС
Российский поп-дуэт «Тату», Лена Катина (справа) и Юлия Волкова, выступает на концерте «Красное лето 2006», Москва, Россия, 22 июля 2006 года
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Российский поп-дуэт «Тату», Лена Катина (справа) и Юлия Волкова, выступает на концерте «Красное лето 2006», Москва, Россия, 22 июля 2006 года 
© Вадим Алексеев/РИА Новости
Солистки дуэта «Тату» Юля Волкова (справа) и Лена Катина (слева) во время выступления на праздновании дня рождения клуба Prado Cafe. Москва, Россия, 05 декабря 2006 года
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Солистки дуэта «Тату» Юля Волкова (справа) и Лена Катина (слева) во время выступления на праздновании дня рождения клуба Prado Cafe. Москва, Россия, 05 декабря 2006 года 
© Саверкин Александр/ТАСС
Певица Лена Катина во время индивидуальной фотосессии
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Певица Лена Катина во время индивидуальной фотосессии 
© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Солистки дуэта «Тату» Юля Волкова (слева) и Лена Катина (справа) во время выступления на конкурсе «Евровидение-2009» в СК «Олимпийский». Москва, Россия, 13 мая 2009 года
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Солистки дуэта «Тату» Юля Волкова (слева) и Лена Катина (справа) во время выступления на конкурсе «Евровидение-2009» в СК «Олимпийский». Москва, Россия, 13 мая 2009 года 
© Филиппов Алексей/ТАСС

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Певицы Юлия Волкова и Лена Катина (поп-дуэт «Тату») во время выступления
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Певицы Юлия Волкова и Лена Катина (поп-дуэт «Тату») во время выступления 
© Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Певица Лена Катина во время индивидуальной фотосессии
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Певица Лена Катина во время индивидуальной фотосессии 
© Natalia Shakhanova/Global Look Press
Певица Лена Катина во время индивидуальной фотосессии
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Певица Лена Катина во время индивидуальной фотосессии 
© Natalia Shakhanova/Global Look Press
Певица Лена Катина выступает на улице Москвы в рамках презентации первого сольного альбома «МОНО». Москва, Россия, 26 июля 2019 года
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Певица Лена Катина выступает на улице Москвы в рамках презентации первого сольного альбома «МОНО». Москва, Россия, 26 июля 2019 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Певица Лена Катина во время индивидуальной фотосессии
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Певица Лена Катина во время индивидуальной фотосессии 
© Natalia Shakhanova/Global Look Press

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Российский продюсер, фотограф Стас Намин и солистка поп-группы «Тату» Лена Катина на выставке Unusual concert, организованной Rolling Stones
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Российский продюсер, фотограф Стас Намин и солистка поп-группы «Тату» Лена Катина на выставке Unusual concert, организованной Rolling Stones 
© Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press
Российский поп-дуэт «Тату», Лена Катина (справа) и Юлия Волкова, выступает на концерте в рамках фестиваля Ovion Show на стадионе «Динамо». Минск, Белоруссия, 3 сентября 2022 года
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Российский поп-дуэт «Тату», Лена Катина (справа) и Юлия Волкова, выступает на концерте в рамках фестиваля Ovion Show на стадионе «Динамо». Минск, Белоруссия, 3 сентября 2022 года 
© Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Певица, член жюри национального отборочного тура «Детского Евровидения — 2020» Лена Катина на пресс-конференции в онлайн-формате с победительницей национального отборочного тура конкурса — участницей от России Софией Феськовой. Москва, Россия, 29 сентября 2020 года
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Певица, член жюри национального отборочного тура «Детского Евровидения — 2020» Лена Катина на пресс-конференции в онлайн-формате с победительницей национального отборочного тура конкурса — участницей от России Софией Феськовой. Москва, Россия, 29 сентября 2020 года 
© Валерий Шарифулин/ТАСС

В 2000-х песни «Тату» играли повсюду. Группе удалось стать популярной не только на родине, но и за ее пределами. «Тату» удостоились премии MTV Music Awards, продали миллионы копий своих альбомов, получили награду World Music Awards как лучшая мировая группа и собрали тысячи зрителей на стадионе в Токио. Правда, одну вершину — «Евровидение» — покорить им так и не удалось.

«Для меня «Евровидение» — это мой личный позор, я это так расцениваю. На самом деле ехали абсолютно неподготовленные, у нас была буквально пара репетиций, а поскольку первый альбом в основном мы отработали под фонограмму, то, конечно, растерялся опыт работы живьем. Я, когда услышала вот это вот все со стороны, у меня прямо был шок дичайший, истерика», — признавалась позже Лена Катина в одном из интервью.

Она родилась в Москве в семье музыканта и создателя группы «Дюна» Сергея Катина. Музыкой будущая солиста «Тату» увлекалась с детства, попала в вокально-инструментальный ансамбль «Непоседы», где и познакомилась с Юлией Волковой. Когда Лене исполнилось 14 лет, коллектив пришлось покинуть из-за возрастного ограничения, но на этом ее музыкальная карьера не закончилась. Певица прошла кастинг и стала частью «Тату», записав композиции «Югославия» и «Зачем я». Впоследствии продюсеры решили превратить проект в дуэт, и так в группе оказалась Юлия Волкова.

Первый же их сингл «Я сошла с ума» взорвал российские чарты, а его английская версия забралась на первые строчки мировых хит-парадов. Несмотря на оглушительную популярность, успех «Тату» продлился недолго. Со временем фанатов у группы становилось все меньше. Большую роль сыграло то, что девушки, до этого всегда появляющиеся на публике, держась за руки, начали опровергать свой лесбийский имидж, который способствовал их продвижению.

В 2009-м продюсеры объявили, что Лена и Юля решили начать сольную карьеру. Катина переехала в Лос-Анджелес, где стала записывать песни на английском, а уже через два года солистки заявили о распаде группы. Елена впоследствии призналась, что не общалась с Юлей из-за разногласий с 2010 года.

С тех пор Катина продолжает выступать сольно. В 2020-м она выпустила сингл «Вирус» и песню «Убей меня нежно», приуроченную к празднованию 19-летия дебютного альбома «Тату». Сейчас певица замужем за бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, в прошлом году у пары родился сын.