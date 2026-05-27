«В хламину вышла на сцену». Как выглядит Максим спустя три года после скандала

Певица Максим приняла участие в шоу Басты «Вопрос ребром», где откровенно рассказала о скандальном концерте. Три года назад она вышла на сцену концертного зала «Роза Холл» пьяной. Артистка не попадала в ноты и спустя полчаса завершила выступление. Поклонники исполнительницы были сильно разочарованы подобным отношением. В сети было опубликовано множество видеороликов, которые вызвали большой скандал в СМИ.

«Это было в Сочи, я в хламину вышла на сцену. Ну как… я не то чтобы была сильно пьяна. Просто, не успев выздороветь по-человечески, решила, что алкоголь мне поможет провести тур, который я запланировала. Меня вообще нельзя брать на слабо. Мне сказали: «А тебе слабо?» Я ответила: «Нет». И согласилась на тур, который могла вынести лет в 16-20, будучи здоровой. А тут была после болезни и думала, что алкоголь меня выручит, как в былые времена», — рассказала Максим.

После провального концерта певица нашла в себе силы извиниться перед фанатами и признать проблему с алкогольной зависимостью. Она прошла лечение в рехабе и решила больше никогда не употреблять алкоголь. В 2025 году Максим вновь вернулась на сцену и выпустила новый сингл, который называется «И правда...».

Как выглядит артистка спустя три года после скандала — смотрите в галерее «Рамблера».