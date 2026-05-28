Почему не в окопе? Украинцы раскритиковали экс-министра из-за свадьбы

Жители Украины обрушились с критикой на бывшего главу украинского МИД Дмитрия Кулебу и бизнесвумен Светлану Павелецкую в социальных сетях. Причиной народного недовольства стал свадебный ролик пары, опубликованный на странице экс-министра. Об этом сообщает издание News.ru.

«В стране мрак и смерти, а тут как дурачки хохочут непонятно от чего», «Куда будет в будущем бежать эта чета? В Израиль или в Испанию?», — написали комментаторы.

Украинцы припомнили Кулебе некоторые заявления политика, которые он сделал во время работы в МИД. Некоторые пользователи поинтересовались, почему у Кулебы на видео нет лопаты в руках, а сам он не в окопе вместе с другими мобилизованными мужчинами.

Его супруга, владелица сети секс-шопов, также «прославилась» благодаря некорректным заявлениям. Во время энергетического кризиса Павелецкая предложила приобрести у нее в магазине игрушки для взрослых с функцией подогрева до 38 градусов и использовать их, чтобы спастись от холода.

Пользователи пожелали паре жить так же счастливо, как большинство простых украинцев.

Кадры беззаботной жизни скандальной пары — смотрите в галерее «Рамблера».