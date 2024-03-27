Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что признание Аллы Пугачевой иноагентом только дискредитирует этот статус. Правозащитник считает, что в России едва ли существует специальная комиссия, которая изучает деятельность претендентов на статус иностранного агента.

По словам адвоката, может существовать небольшая группа лиц, которая мониторит деятельность оппозиционно настроенных блогеров или звезд. Однако Жорин убежден, что имена будущих иноагентов записывают в особой реестр, который "спускается" из администрации президента.

"Надеюсь, что Пугачеву не включат в реестр иностранных агентов, потому что если ее в реестр внесут, то это, скорее всего, и дискредитирует сам реестр, а не Пугачеву. Уже в определенных кругах включение в реестр является знаком признания. Если Пугачеву включат, то нахождение в списке может стать почетным. Люди сами начнут искать, может быть, способы туда попасть", - пояснил Жорин.

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Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о начале Генпрокуратурой процесса признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его словам, надзорное ведомство уже направило соответствующую просьбу в Минюст России.

Причиной для начала процедуры могли стать требования признать артистку иноагентом из-за ее заявления о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Также Пугачева подверглась резкой критике в соцсетях из-за того, что не выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», отмечает канал.

Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года Галкин* обратился в суд с требованием снять с него этот статус, однако проиграл дело.

В начале марта 2023 года Алла Пугачева резко раскритиковала своего коллегу Стаса Михайлова, а также отметила, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в Россию. Таким образом Алла Пугачева отреагировала на слова Михайлова о том, что ругающие свою страну артисты ведут себя некорректно и «еще на коленях приползут».

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. О том, кто такой Бородин и кого он просил признать иноагентом — в материале URA.RU.

Против кого выступал Бородин

В 2023 году Виталий Бородин проиграл суд актеру Даниле Козловскому, который подал иск о защите чести и достоинства. Тот требовал проверить артиста на предмет дискредитации ВС России. Суд обязал Бородина выплатить Козловскому символический штраф в размере 1 рубль, но руководитель ФПБК заявил о своем нежелании платить эту сумму, передает News.ru. Помимо этого суд обязал Бородина удалить из своего telegram-канала сведения, порочащие честь и достоинство Данилы.

В предыдущем году Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить дело против актрисы Лии Ахеджаковой за государственную измену. Он попросил признать ее иноагентом.

Бородин выступил с обвинениями в адрес певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), утверждая, что они должны быть лишены имущества в России из-за связей с иностранными спецслужбами. Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать Пугачеву иноагентом из-за ее высказываний и отъезда в Израиль после начала спецоперации. 27 марта Бородин заявил, что запущена процедура, связанная с признанием певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.

Руководитель ФПБК раскритиковал «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, а также звезд, посетивших мероприятие. Он высказался против участия Филиппа Киркорова в телешоу «Маска» и предложил лишить его звания народного артиста. Кроме того, Бородин направил обращение к гендиректору НТВ с просьбой исключить Киркорова из шоу.

В начале текущего года Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актеров Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на предмет финансирования из-за рубежа. В конце октября прошлого года глава ФПБК обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с призывом проверить заявления журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) на предмет дискредитации Вооруженных сил России.

В сентябре 2023 он назвал «предателем России» певицу Ани Лорак и потребовал отмены ее концерта. Однако позже он отказался от своих претензий, заявив, что она «чиста перед законом».

Кто такой Бородин

Виталий Бородин, родившийся в 1983 году в Липецкой области, начал свою карьеру в уголовном розыске, работая оперативником, затем перешел в бизнес, работая в строительной фирме «Стройинвест» и достиг должности вице-президента. После обучения на кафедре национальной безопасности и получения диплома магистра в 2015 году Бородин сосредоточился на государственном управлении и антикоррупционной деятельности. Он принимал участие в Молодежном антикоррупционном проекте от партии «Единая Россия» и сотрудничал с различными правительственными органами.

Бородин пробовал силы в политике, самовыдвигаясь в Госдуму и присоединяясь к партии «Народ против коррупции». Также он был советником главы Республики Ингушетия и заместителем главы администрации Солнечногорска по безопасности. С 2017 года Виталий Бородин возглавляет Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), активно участвует в создании региональных подразделений организации и выступает экспертом на федеральных каналах.

Как Бородина лишили статуса адвоката

В 2023 году появилась информация о том, что Виталия Бородина якобы лишили статуса адвоката. Издание MK.RU писало, что соответствующее решение было принято Советом адвокатской палаты республики Северная Осетия — Алания. Причиной лишения статуса стали нарушения этики, в частности, совмещение адвокатской деятельности с правозащитной.

В разговоре с «Газетой.Ru» Бородин эту информацию не подтвердил. При этом экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что адвокатская палата действительно приняла решение о лишении статуса.

Народный артист России Юрий Назаров отреагировал на возможное признание певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Его слова приводит aif.ru.

86-летний актер поддержал указанную инициативу.

«Давно пора! Ну потому что Пугачева — предательница. И я не только про ее отъезд говорю. Это же все видно даже по тому, какие мероприятия она посещает, с кем якшается», — заявил он.

Назаров отметил, что Пугачева участвовала в музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале, организованном исполнительницей Лаймой Вайкуле. Часть средств от продажи билетов на мероприятие была направлена на Украину.

«Скажи мне, кто твой друг, — и я скажу, кто ты. Вот у Пугачевой компания мерзкая, сплошные предатели, как и она сама, иноагенты», — заключил он.

Прошлые заслуги певицы и народной артистки СССР Аллы Пугачевой не должны влиять на процедуру признания ее иностранным агентом, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Парламентарий отметил, что исход дела зависит от того, позволяла ли себе Примадонна действия, подпадающие под действие соответствующего закона.

Это правовой статус, хоть и негативный. Все зависит от того, позволяла ли Пугачева себе действия, подпадающие под действие закона об иноагентах. Это не зависит от чьего-либо отношения, это процедурное решение, оно не зависит от мнения частных лиц. Все зависит от того, заслужила ли она своими действиями или нет, прошлые заслуги не имеют значения, — добавил Шолохов.

Блогер и телеведущая Маша Малиновская в соцсетях поддержала идею объявить народную артистку СССР, певицу Аллу Пугачёву иноагентом.

«Не прошло и двух лет, как этой жабе решили-таки присвоить статус иноагента», — отметила блогер.

Она также объяснила, почему не считает больше Пугачеву за человека. По словам телеведущей, певица никак не прокомментировала недавний теракт в «Крокус Сити Холле», хотя много раз выступала там, собирая тысячи поклонников. Малиновская также назвала Пугачеву заносчивой.

Певицу Аллу Пугачеву планируют признать иноагентом в России. Депутат Виталий Милонов считает, что это давно пора было сделать.

Милонов считает, что Пугачева давно соответствует критериям иностранного агента. Однако властей сдерживали ее прошлые заслуги.

«Но никто в России не сомневается, что ей уж точно статус давно уже написан на лице. Если муж её — мерзкий подлец — заслуживает гораздо больших и более крутых эпитетов, то Алла Пугачёва — да, иностранный агент, получает иностранное финансирование», — цитирует Милонова радиостанция «Говорит Москва».

По словам Милонова, Пугачевой повезло, что ее выбрали в эпоху советского тотального регулирования эстрады. Однако Примадонна не смогла бы добиться успеха без хорошей команды: ей делали музыку, ее финансировали, ставили аранжировки. Поэтому с певицей «носятся, как с писаной торбой», заключил депутат.

Он отметил, что в современных условиях Примадонна «потерялась», не выдержав свободной конкуренции с молодыми и энергичными исполнителями, которые готовы делиться своим талантом, а не монетизировать его на протяжении десятков нет.

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Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский выступил против идеи признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Как сообщает «Газета.ru», он призвал начать с депутатов, «которые обворовали страну».

«Что прицепились к Пугачевой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачеву пинают и пинают. Давайте начнем с депутатов, которые обворовали, будем их обсуждать. Давайте с них начнем возмущения», — заявил он.

По его мнению, к Пугачевой «прицепились», поскольку ее «пинать безопасно»: за это ничего не будет, тогда как «за депутата неизвестно, как тебе придется отвечать».

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Признание народной артистки СССР Аллы Пугачевой иноагентом «было бы перебором». Как передаёт ОТР, такое заявление сделал певец Юрий Лоза.

По его словам, исполнительница не сделала ничего, за что ей можно было бы присвоить данный статус.

«Она что-то говорила против страны? Она переводила какие-то деньги на Украину? Вроде нет. И что тогда?» – указал музыкант.

Лоза также добавил, что проживание Пугачёвой за границей является её личным делом.

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Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что певице и народной артистке СССР Алле Пугачевой все равно, признают ли ее иноагентом. Он объяснил, что исполнительница избавилась практически от всего бизнеса в РФ и не планирует возвращаться в страну на постоянное место жительство.