Телеведущая Малиновская поддержала идею признать Аллу Пугачеву иноагентом

Блогер и телеведущая Маша Малиновская в соцсетях поддержала идею объявить народную артистку СССР, певицу Аллу Пугачёву иноагентом. «Не прошло и двух лет, как этой жабе решили-таки присвоить статус иноагента», — отметила блогер. Она также объяснила, почему не считает больше Пугачеву за человека. По словам телеведущей, певица никак не прокомментировала недавний теракт в «Крокус Сити Холле», хотя много раз выступала там, собирая тысячи поклонников. Малиновская также назвала Пугачеву заносчивой. Ранее актер Станислав Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».