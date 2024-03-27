Садальский встал на защиту Пугачевой

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский выступил против идеи признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Как сообщает «Газета.ru», он призвал начать с депутатов, «которые обворовали страну».

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о начале Генпрокуратурой процесса признания Пугачевой иноагентом. По его информации, ведомство уже направило соответствующую просьбу в Минюст России.

«Что прицепились к Пугачевой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачеву пинают и пинают. Давайте начнем с депутатов, которые обворовали, будем их обсуждать. Давайте с них начнем возмущения», — заявил он.

По его мнению, к Пугачевой «прицепились», поскольку ее «пинать безопасно»: за это ничего не будет, тогда как «за депутата неизвестно, как тебе придется отвечать».

Напомним, что по сообщениям СМИ причиной начала процедуры стали слова Пугачевой о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Кроме того, недавно ее критиковали в соцсетях за то, что она не выразила соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле».