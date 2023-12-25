Российский боксер-профессионал, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев в своем Telegram-канале предположил, что певец Филипп Киркоров пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения во время «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Спортсмен назвал исполнителя олицетворением распущенности и призвал лишить его звания Народного артиста Российской Федерации.

На этой вечеринке пропагандировалась однополая любовь. Его [Киркорова] наряд говорил о том, что он полностью поддерживает гей-движение и готов его пропагандировать, чем он и занимался, снимаясь на видео, фотографируясь в таком виде. Филипп Бедросович — это олицетворение распущенности и асоциального образа жизни, — подчеркнул Мехонцев.

Боксер отметил, что популярный исполнитель не должен вести себя подобным образом и не заслуживает звания Народного артиста, которое носят уважаемые люди. Мехонцев также назвал присутствующих на вечеринке блогера Ксению Собчак и певицу Лолиту Милявскую падшими женщинами.

У нас не должно быть таких заслуженных людей. Этот человек [Киркоров] делает наше общество хуже, делает нашу страну разобщеннее. Это подонок, которого нужно садить в тюрьму. Но для начала нужно хотя бы лишить его почетного звания, дать ему по ушам, что называется. Такие люди не должны жить в почете и уважении, — высказал мнение Мехонцев.

Роскомнадзор выявил признаки пропаганды ЛГБТ* в материалах с «голой» вечеринки, которую организовала блогер Настя Ивлеева. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото-, видеоматериалов с «голой вечеринки» Ивлеевой, размещённых в сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», — написал Хинштейн.

Глава комитета ГД рассчитывает, что МВД также не останется в стороне и возбудит административные дела. «Надо понимать, что мы чётко разделили правоприменение в этом вопросе. Всё, что происходит онлайн — зона ответственности РКН, офлайн — МВД», — отметил депутат.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Верховный суд РФ в ноябре признал ЛГБТ* экстремистской организацией.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с NEWS.ru высказала мнение, что Филипп Киркоров для выступления на новогоднем огоньке подготовил номер с гомосексуальным подтекстом, который могут увидеть много детей. Она добавила, что ей бы не хотелось, чтобы «такие персонажи» поздравляли россиян, учитывая участие артиста в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Волынец предположила, что находящимся в зоне специальной военной операции на Украине бойцам будет неприятно на это смотреть.

Мне прислали подписчики, которые считают, что Киркоров подготовил видео с гомосексуальным уклоном, а в Новый год вся семья сидит вместе с детьми. Новогодний огонек смотрят во всех уголках нашей Родины. Не хотелось бы, чтобы такие персонажи поздравляли наших сограждан, часть из которых сейчас отдают свои жизни, борются против фашизма и нацизма в зоне СВО. И в зоне СВО те, у кого есть возможность, будут смотреть новогодний огонек. Перед ними стыдно. Они там воюют, а здесь такое растление. Они должны знать, что государство сделало всё, чтобы исключить таких деятелей из информационного пространства, отключить их от источников дохода, — считает Волынец.

Участие певца Филиппа Киркорова в нашумевшей вечеринке Анастасии Ивлеевой не является весомым основанием для проверки семьи артиста органами опеки, рассказала NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она напомнила о презумпции невиновности в российском праве, которая касается и вопросов семьи.

Органы опеки — это не средство воздействия на поведение взрослых, кроме случаев, когда это не связано с нарушением прав ребенка. Если поступает сигнал с места, что дети находятся в опасности и нарушаются их права либо если семья уже состоит на учете и ее регулярно контролируют в целях сопровождения для оказания поддержки. За эту выходку родителей данных оснований недостаточно, чтобы вмешиваться в семью, — заявила омбудсмен.

По словам Волынец, если нет сведений о нахождении детей в опасности, такая проверка будет выглядеть как мера устрашения. Она считает, что вместо этого нужно навести порядок в медиасреде.

Не хотелось бы, чтобы дети этих людей пострадали, стали жертвами в борьбе с недостойным поведением их родителей. Я считаю, на данную выходку нужно воздействовать правовыми методами в соответствии с нарушением норм российского законодательства. У нас есть закон, запрещающий ЛГБТ как экстремистскую организацию, запрещена и пропаганда. Роскомнадзор уже усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ, — сказала Волынец.

Эстрадного певца Филиппа Киркорова захотели лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщает Mash.

По данным издания, Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Несмотря на то, что певец Филипп Киркоров постоянно ведет себя эпатажно, остается неясным, за что вообще он получил звание народного артиста России, забрать его у артиста может только тот, кто его дал. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

По его словам, выходки Киркорова уже не подлежат обсуждению, поскольку он постоянно «совершает что-нибудь». Шолохов считает, что не очень понятно, за что Киркоров получил звание народного артиста России, и что он «не заслуживал его изначально».

— Если говорить не о моем личном мнении, а о (мнении. — прим. «ВМ») представителя законодательной власти, то я могу сказать, что это достаточно сложная процедура, которая подразумевает то, что забрать это звание может тот, кто его дал, — цитирует Шолохова «Лента.ру».

Певец Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым за участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артист пообщался с представителем Кремля на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», сообщает «СтарХит».

Когда речь зашла о вечеринке, Киркоров пояснил, что пошел на нее из-за того, что заранее пообещал Ивлеевой, не зная полностью концепции мероприятия.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на "Дольче Габбана", "Баленсиага". А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», — заявил певец.