Киркоров оправдался перед Песковым за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

Когда речь зашла о вечеринке, Киркоров пояснил, что пошел на нее из-за того, что заранее пообещал Ивлеевой, не зная полностью концепции мероприятия. «У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на "Дольче Габбана", "Баленсиага". А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», — заявил певец.