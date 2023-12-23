Эстрадного певца Филиппа Киркорова захотели лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщает Mash.

По данным издания, Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Ранее сообщалось о том, что российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившегося на мероприятии Ивлеевой полностью голым, арестовали на 15 суток. На артиста составили протокол о мелком хулиганстве. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.