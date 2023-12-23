В Госдуме оценили идею лишить Киркорова звания народного артиста России

Несмотря на то, что певец Филипп Киркоров постоянно ведет себя эпатажно, остается неясным, за что вообще он получил звание народного артиста России, забрать его у артиста может только тот, кто его дал. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

По его словам, выходки Киркорова уже не подлежат обсуждению, поскольку он постоянно «совершает что-нибудь». Шолохов считает, что не очень понятно, за что Киркоров получил звание народного артиста России, и что он «не заслуживал его изначально».

— Если говорить не о моем личном мнении, а о (мнении. — прим. «ВМ») представителя законодательной власти, то я могу сказать, что это достаточно сложная процедура, которая подразумевает то, что забрать это звание может тот, кто его дал, — цитирует Шолохова «Лента.ру».

С инициативой лишить Киркорова звания народного артиста России выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Это произошло после участия певца в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Кроме того, представители общественной организации «Зов народа» обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить вечеринку, которая прошла в столице на пропаганду ЛГБТ* и наркотиков.