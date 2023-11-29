«Наплевала в душу». В России отреагировали на признание Наргиз в помощи ВСУ

Высказывания певицы Наргиз против России привели к тому, что от нее отвернулись все слушатели, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, позицию артистки в обществе воспринимают неадекватно. Также от певицы давно отвернулись все ее коллеги, в частности продюсер Максим Фадеев, которому своим поведением она «наплевала в душу», отметил эксперт.

В принципе, Наргиз уже отвернулась от России, и в ответ ее слушатели отвернулись от нее. Все, что она творит в последние годы, а также ее позиция воспринимаются в обществе неадекватно. И поэтому я не думаю, что после ее признания о финансировании ВСУ она что-то потеряет, так как это уже произошло. В частности, от нее отвернулись ее коллеги, бывший продюсер Максим Фадеев, которому она наплевала в душу. Наплевала и на закон, и на своих слушателей, – рассказал Рудченко.

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Певица Наргиз в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призналась, что спонсировала ВСУ. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Пранкеры позвонили звезде шоу "Голос" от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко.

"Наргиз назвала себя патриоткой США и объявила, что конфликт с Россией - это ее личная война, от которой она даже приболела психически… В доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ", - говорится в публикации.

Певица, добавили Вован и Лексус, во время пранка показала татуировку с трезубцем на руке и сказала, что собирается набить тату с Бандерой.

Напомним, певица Наргиз - уроженка Узбекистана и гражданка США - неоднократно выступала с антироссийскими и русофобскими заявлениями, а также критиковала СВО и своих коллег, поддержавших спецоперацию. В мае прошлого года она была задержана по прилете в Домодедово и депортирована на родину. Въезд в РФ ей закрыт до 2072 года.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявления певицы Наргиз, которая, попавшись на пранк, заявила о поддержке ВСУ и обвинила во всех своих бедах композитора Максима Фадеева. По словам Пригожина, Наргиз — "больной человек, загнавший себя в угол".

" Если бы не Максим Фадеев, мы бы с вами вообще ее не знали бы и не слышали бы. Все ее заявления — это не от большого ума. Ведет она себя как животное. Для меня она неблагодарный человек. Она просто тварь редкая, просто свинья, не умеющая говорить "спасибо". Она хочет на Украину? Да пусть едет, кто ее держит?" — сказал Пригожин.

Продюсер также пожалел, что сотрудничал с Наргиз бесплатно по просьбе Фадеева, потратив свое время.

Певица Наргиз всегда не лучшим образом относилась к России, поэтому ей и запретили въезжать в страну на 50 лет, сообщил в беседе с NEWS.ru участник телепроекта «Голос» Сергей Волчков, комментируя признание артистки в спонсировании Вооруженных сил Украины. По его словам, она стала известна именно благодаря участию в российском шоу «Голос», поэтому ее действия сейчас вызывают негативную реакцию.

И раньше было известно, что Наргиз не лучшим образом относится к России, ей поэтому и запретили въезжать в страну на 50 лет. Что она сейчас сделала или сказала, я не знаю, я за ней не слежу, не видел Наргиз около восьми лет. Она стала известна благодаря проекту «Голос», ее любили и слушали у нас. Максим Фадеев поверил в нее, и то, что она сейчас делает, это, конечно, плохо, — заявил Волчков.

Певицу Наргиз Закирову проверят на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал Mash, соответствующую просьбу в Генпрокуратуру РФ подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

В организации отметили, что с начала спецоперации Наргиз активно дискредитирует Россию и ее граждан в соцсетях. Также она ведет канал, где репостит фейковые новости о деятельности Вооруженных сил РФ на Украине.

Кроме того, недавно Наргиз позвонили пранкеры Вован и Лексус — один из них представился бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко. Она заявила в беседе с пранкерами, что поддерживает в конфликте Украину и негативно высказалась о русских. По этой причине певицу следует признать иноагентом, считают в ФПБК.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале обратился с ФСБ и МВД с просьбой проверить деятельность дяди его экс-подопечной Наргиз Закировой — Фарруха Закирова. Фадеева возмутили слова Наргиз, которые она произнесла во время пранка в «Шоу Вована и Лексуса». Певица заявляла, что является патриотом США и намерена сжечь российский паспорт своего мужа, когда тот получит гражданство Узбекистана. Продюсер считает, что родственнику Наргиз нельзя гастролировать в России после слов его племянницы.

Есть один вопрос, который я хочу поднять публично. Этот Фаррух Закиров, который «крышует» весь беспредел, который творит его племянница, оказывается, активно гастролирует по Российской Федерации и зарабатывает здесь деньги. <...> В связи с этим я публично обращаюсь к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на концерты дяди Наргиз Закировой на территории нашей страны, — написал Фадеев.

Продюсера удивило, что Наргиз приняла блогера Макса Комикадзе за реального президента Украины Владимира Зеленского. Фадеева возмутило, что экс-подопечная просит, чтобы ее имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк. Он расценил эти слова как экстремизм и призыв к массовым убийствам. Также его возмутили слова в адрес властей Узбекистана.