Наргиз проверят на финансирование ВСУ

Певицу Наргиз Закирову проверят на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал Mash, соответствующую просьбу в Генпрокуратуру РФ подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

В организации отметили, что с начала спецоперации Наргиз активно дискредитирует Россию и ее граждан в соцсетях. Также она ведет канал, где репостит фейковые новости о деятельности Вооруженных сил РФ на Украине.

Кроме того, недавно Наргиз позвонили пранкеры Вован и Лексус — один из них представился бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко. Она заявила в беседе с пранкерами, что поддерживает в конфликте Украину и негативно высказалась о русских. По этой причине певицу следует признать иноагентом, считают в ФПБК.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Наргиз стала активно критиковать действия Москвы и уехала в Узбекистан. Позднее она пыталась въехать в Россию, однако правоохранители ее депортировали — теперь Закировой закрыт въезд в РФ на 50 лет.