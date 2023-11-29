Пригожин назвал певицу Наргиз «неблагодарной свиньей»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявления певицы Наргиз, которая, попавшись на пранк, заявила о поддержке ВСУ и обвинила во всех своих бедах композитора Максима Фадеева. По словам Пригожина, Наргиз — "больной человек, загнавший себя в угол".
" Если бы не Максим Фадеев, мы бы с вами вообще ее не знали бы и не слышали бы. Все ее заявления — это не от большого ума. Ведет она себя как животное. Для меня она неблагодарный человек. Она просто тварь редкая, просто свинья, не умеющая говорить "спасибо". Она хочет на Украину? Да пусть едет, кто ее держит?" — сказал Пригожин.
Продюсер также пожалел, что сотрудничал с Наргиз бесплатно по просьбе Фадеева, потратив свое время.
Разговор певицы Наргиз с пранкерами Вованом и Лексусом последние опубликовали 29 ноября. Думая, что разговаривает с экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко, Наргиз заявила, что высылает деньги украинским беженцам и ВСУ. Она также показала тату с гербом Украины и пообещала набить еще и изображение со Степаном Бандерой, несмотря на свои еврейские корни.