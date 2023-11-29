Пригожин назвал певицу Наргиз «неблагодарной свиньей»

" Если бы не Максим Фадеев, мы бы с вами вообще ее не знали бы и не слышали бы. Все ее заявления — это не от большого ума. Ведет она себя как животное. Для меня она неблагодарный человек. Она просто тварь редкая, просто свинья, не умеющая говорить "спасибо". Она хочет на Украину? Да пусть едет, кто ее держит?" — сказал Пригожин.