Хит Кати Лель "Мой мармеладный" продолжает бить рекорды, трек вошел в пятерку хитов одного из самых влиятельных мировых чартов Spotify. Таким образом, песня Кати Лель обошла хиты Тейлор Свифт, Канье Уэста и других звезд с мировыми именами.

Стоит отметить, что сейчас на вершине чарта нет имен, которые массово знакомы были бы русскоязычному слушателю. Так, на первом месте пока Zerb и Sofiya Nzau с хитом Mwaki, на втором - индийская поп-звезда Свати Мишра (Ram Ayenge), на третьем - турецкий певец Canozan (Ağlama ben ağlarım), на четвертом - рэпер из Индии Aur (Tu hai kahan).

Появление в этой компании Кати Лель выглядит необычно, ведь лидеры чарта - в основном это мегапопулярные блогеры с новыми песнями. А хиту "Мой мармеладный" больше 20 лет.

Он завирусился в Сети около двух недель назад. Неожиданно звезды TikTok начали его перепевать и пытаться попасть в слова. Сама Катя Лель не устает благодарить Вселенную за внезапный успех.

Напомним, что сейчас певица в основном попадает в новостные ленты из-за экстравагантных высказываний относительно своей веры во внеземную жизнь. Также артистка периодически принимает участие в телешоу и выступает на концертах звезд 90-х.

Трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в 2004 году и возглавивший тогда российские хит-парады, почти 20 лет спустя внезапно полюбился иностранным пользователям TikTok. Зарубежные блогеры в своих видео танцуют под эту песню в меховых шапках и шубах, изображая россиян, а также пытаются повторить незнакомые им слова и переводят трек на английский язык. Откуда иностранцы узнали про песню Кати Лель?

Как «джага-джага» покорила иностранцев

Первыми про трек, который в 2000-е годы звучал из каждого магнитофона, вспомнили русскоязычные тиктокеры. Под строчки из песни они снимали видео, в которых шутили о том, за какой подарок они готовы простить предательство. Кто именно вывел российскую песню в тренды у зарубежных блогеров — неизвестно, однако пик ее популярности пришелся на конец октября и начало ноября.

Тренд получился незамысловатым: многие иностранные тиктокеры попросту снимали, как танцуют под «Моего мармеладного» и напевают непонятные им слова. Однако другие блогеры решили добавить в ролики российский колорит и облачились в меховые шапки, шубы и жилетки. В ход также Россией и другими странами Восточной Европы. Кто-то из девушек в попытке подражать модным россиянкам, какими их часто представляют за рубежом, надел солнцезащитные очки; многие дополнили образ распущенными волосами. Вкупе эта эстетика, которую в TikTok окрестили славянской, добавила тренду еще больше поклонников.

Я готова к зимней моде, чтобы одеваться как загадочная кукла-россиянка, которая вполне может оказаться еще и шпионкой КГБ

TikTok-блогерша с ником kaitlynrosey

«Это я кайфую под эту песню, зная, что я понимаю из нее только "муа-муа"», — пошутила одна из зарубежных блогерш, примерившая образ россиянки в мехах. «Помогите, мне нужен текст этой песни, но не ее перевод, а то, как произносятся слова», — взмолилась другая тиктокерша. А одна из девушек перевела трек на английский язык и получила больше миллиона просмотров ролика. Правда, русскоязычные пользователи не до конца согласились с ее версией. «Мы что, тоже так переводим песни адово с инглиша?» — задались вопросом в комментариях.

Видео с хештегом «my marmalade» («мой мармеладный»), с которым блогеры публикуют ролики с песней Кати Лель, набрали в TikTok больше 11 миллионов просмотров. Кроме того, тиктокеры обозначили тренд словами «mwah-mwah» (то есть «муа-муа») — у видео с таким хештегом почти 9 миллионов просмотров. По словам пользователей, трек буквально заполонил их рекомендации

Что именно так понравилось иностранцам в треке, остается загадкой, однако, судя по всему, как и в свое время россиянам, им просто не удается выбросить из головы прилипчивый мотив. «Через полтора часа мне нужно встретиться с моим научным руководителем, а все, о чем я думаю, это: "Попробуй ма-ма, попробуй джага-джага, попробуй мм-мм, мне это надо-надо"», — посетовала одна из пользовательниц X. «Мне захотелось выучить русский язык только из-за этой песни», «"Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага" — это лучшее, что еcть в славянской культуре» — заявили другие.

«Это олицетворение России»

Катя Лель заявила, что «безумно счастлива» из-за успеха своей песни за рубежом. «Все выкладывают. На самом деле большой спрос, завирусилась песня», — прокомментировала она внезапную популярность песни. Поп-исполнительница также назвала тренд «российской победой» и олицетворением России.

Это олицетворение России, это суть России. Радуюсь, что это связано с миром моды, с олицетворением России, страны во всем ее проявлении Катя Лель

Певица также Александром Волковым. Кроме того, по Шакира. Внезапную волну популярности своей песни она назвала вторым шансом. Она добавила, что сейчас ей поступает много звонков и предложений из разных стран мира.

В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Лель также предположила, что тренд с российской песней может быть призван объединить сердца во всем мире.

Какие еще песни на русском языке полюбили в TikTok

«Мой мармеладный» — далеко не первая песня на русском языке, ставшая трендом у зарубежных пользователей TikTok. В феврале 2021 года платформу покорил трек «Моя голова винтом» 18-летнего Глеба Костромина из Ивановской области. Композиция попала в мем о забавных сходствах и различиях лучших друзей, пар и членов семьи. А осенью того же года на платформе завирусился ритмичный трек на русском и казахском языках «Я буду ***» малоизвестных казахстанских рэперов Moreart и IHI. Под него снял видео в том числе звезда британского телевидения Гордон Рамзи.

Отдельную нишу среди хитов TikTok на русском языке занимает композиция «Судно» белорусской постпанк-группы «Молчат Дома». Песня, написанная на стихи андеграундного поэта из Челябинска Бориса Рыжего, — это довольно мрачная композиция, навевающая атмосферу крайней тоски и беспросветности.

В TikTok «Судно» стало неофициальным гимном эстетики панельных домов и спальных районов в странах СНГ и Восточной Европы. Взрыв популярности этой песни пришелся на 2020 год

Абсурдная песня «Капибара», написанная москвичом Алексеем Плужниковым, — композиция на русском и английском языке (хотя русских слов в ней и немного), внезапно получившая признание у зарубежных тиктокеров. Незатейливая песня про флегматичных грызунов в 2023 году произвела настоящий фурор: в TikTok ее использовали вместе с видео более 384 тысяч раз, а самый вирусный ролик набрал больше 40 миллионов просмотров. Как уверял Плужников, успех песни ему обеспечила любовь к капибарам в интернете.

Российская поп-певица Катя Лель рассказала, что значит выражение «джага-джага» из песни «Мой мармеладный». Она раскрыла значение фразы в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Исполнительница заявила, что сперва сама не знала, что значат эти слова.

«Когда я увидела текст и приехала в Прагу, где жил тогда Макс Фадеев, он спросил, ты не знаешь, что это такое? Это значит "Эй, как дела, все клево". Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. "Джага-джага" — это самое прекрасное, что есть на Земле», — резюмировала 49-летняя артистка.

Певица Катя Лель заявила в беседе с "Пятым каналом", что энергия и вибрации являются успехами ее хитов.

По словам Лель, сейчас очень сильно работает энергия, которая значительно меняет окружающий мир.

"Звук - это энергия. Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации. Поэтому я понимаю, что за этим стоит новое время. Поэтому благодарю Вселенную за то, что сегодня происходит со мной и с моим творчеством", - рассказала артистка.

Лель призналась, ей очень приятен факт, что ее творчество пользуется популярностью как среди отечественных слушателей, так и за рубежом. По словам звезды, ее слушают в Германии, Франции, Австралии и в Дубае.

Известно, что Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. Она также не раз заявляла, что обладает даром целительницы.

В июне Катя Лель рассказала, как помогла певице Аните Цой вылечиться молитвами. Лель предложила свою помощь, когда Цой сломала палец на ноге. Ежедневно певица звонила коллеге по телефону и читала "Отче наш". По словам звезды, Цой поправилась к запланированной дате.

Российская певица Катя Лель заявила, что показанные мексиканским уфологом пришельцы очень похожи на тех, которые ранее украли у неё зубы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Певица выразила надежду, что в скором времени общественность «узнает правду» о внеземных цивилизациях.

«Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям», – заявила она.

Лель также добавила, что когда ей было 16 лет, похожие пришельцы украли у неё зубы. Отметим, что певица уже не первый раз рассказывает о пережитом контакте с НЛО.

«Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: "Открой свой рот, у тебя нет зубов". Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», – заявила она.

Напомним, что 13 сентября в мексиканском парламенте показали мумифицированные останки нескольких пришельцев.

Певица Катя Лель утверждает, что после встречи с инопланетянами у нее открылся дар предсказания и целительства. Предсказание для человечества она сделала в беседе с mk.ru.

«Нас ждут реально потрясающие времена. Это трансформация, которая видна невооруженным взглядом. Сейчас происходит выбор у каждой души, живущей на этой земле», — пообещала артистка.

Она призвала придерживаться позитивных мыслей и работы над собой.

«Нужно обязательно творить добро и благодарить эту вселенную за каждый день и за то, что мы есть друг у друга. Это действительно очень важная информация, потому что все мы — одна общая энергия единения и любви. И добавлю, что тех, кто не будет работать над собой и развиваться, земля будет утилизировать любым способом. Так что, друзья мои, пока есть время, соберитесь, загляните в себя: кто вы и для чего в этом мире, зачем сюда пришли?» — рассуждает Лель, считающая, что все люди — «божественные существа».

Кроме того, рассказала Лель, она регулярно помогает знакомым как целительница.