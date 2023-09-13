Катя Лель заявила, что показанные в Мексике пришельцы украли ее зубы

«Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: "Открой свой рот, у тебя нет зубов". Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», – заявила она.