Катя Лель заявила, что показанные в Мексике пришельцы украли ее зубы
Российская певица Катя Лель заявила, что показанные мексиканским уфологом пришельцы очень похожи на тех, которые ранее украли у неё зубы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Певица выразила надежду, что в скором времени общественность «узнает правду» о внеземных цивилизациях.
«Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям», – заявила она.
Лель также добавила, что когда ей было 16 лет, похожие пришельцы украли у неё зубы. Отметим, что певица уже не первый раз рассказывает о пережитом контакте с НЛО.
«Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: "Открой свой рот, у тебя нет зубов". Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», – заявила она.
Напомним, что 13 сентября в мексиканском парламенте показали мумифицированные останки нескольких пришельцев.