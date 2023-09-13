В Мексике представили мумифицированные останки инопланетян
В мексиканском парламенте во время слушаний по НЛО были представлены мумифицированные останки инопланетян, передает «Комсомольская правда».
По словам журналиста-уфолога Хайме Мауссана, специалисты нашли инопланетных существ в городе Наска в Перу. Их удалось откопать в слое окаменевших водорослей.
Утверждается, что в общей сложности, там были найдены 14 пришельцев, напоминающих по физическим признакам людей.
Подчеркивается, что у них были две руки, пара глаз и голова. Однако эти существа были трехпалыми с удлиненными сзади шеями.
Журналист со ссылкой на результат радиоуглеродного анализа останков утверждает, что им около тысячи лет. Молекулярный анализ выявил, что они внеземного происхождения.
Ранее экс-агент ЦРУ Дэвид Граш на первых публичных слушаниях в конгрессе США о существовании внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними заявил, что в предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами (НЛО) Минобороны США обнаружило инопланетный биоматериал.