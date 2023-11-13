Катя Лель раскрыла секрет успеха своих хитов

Певица Катя Лель заявила в беседе с "Пятым каналом", что энергия и вибрации являются успехами ее хитов.

По словам Лель, сейчас очень сильно работает энергия, которая значительно меняет окружающий мир.

"Звук - это энергия. Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации. Поэтому я понимаю, что за этим стоит новое время. Поэтому благодарю Вселенную за то, что сегодня происходит со мной и с моим творчеством", - рассказала артистка.

Лель призналась, ей очень приятен факт, что ее творчество пользуется популярностью как среди отечественных слушателей, так и за рубежом. По словам звезды, ее слушают в Германии, Франции, Австралии и в Дубае.

Известно, что Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. Она также не раз заявляла, что обладает даром целительницы.