Катя Лель обошла Тейлор Свифт с хитом "Мой мармеладный"

Хит Кати Лель "Мой мармеладный" продолжает бить рекорды, трек вошел в пятерку хитов одного из самых влиятельных мировых чартов Spotify. Таким образом, песня Кати Лель обошла хиты Тейлор Свифт, Канье Уэста и других звезд с мировыми именами.

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Стоит отметить, что сейчас на вершине чарта нет имен, которые массово знакомы были бы русскоязычному слушателю. Так, на первом месте пока Zerb и Sofiya Nzau с хитом Mwaki, на втором - индийская поп-звезда Свати Мишра (Ram Ayenge), на третьем - турецкий певец Canozan (Ağlama ben ağlarım), на четвертом - рэпер из Индии Aur (Tu hai kahan).

Появление в этой компании Кати Лель выглядит необычно, ведь лидеры чарта - в основном это мегапопулярные блогеры с новыми песнями. А хиту "Мой мармеладный" больше 20 лет.

Он завирусился в Сети около двух недель назад. Неожиданно звезды TikTok начали его перепевать и пытаться попасть в слова. Сама Катя Лель не устает благодарить Вселенную за внезапный успех.